Gitarrensound und Advenssingen im „Nix“

Am Samstag, 17. Dezember, spielt um 20 Uhr die Gruppe „Rattlesnake“ im Fröhlichen Nix Blaubeuren. In der Ankündigung heißt es: „Ob beim Hirschgassen-Fest oder im Ulmer Zelt – wenn die neunköpfige Truppe erstmal losgelassen, geht’s rund. Allen Unkenrufen zum Trotz, können die Damen und Herren aber auch anders: Zwischen Retro und Moderne, zum Zurücklehnen und Zuhören, offerieren sie im Nix alljährlich unplugged die Songs der Black Crows, der Allman Brothers oder Blackberry Smoke. Wobei man sich so ganz ohne moderate E-Gitarre als Klapperschlange dann doch schwer tut.“ Der Eintritt kostet zehn Euro.

Bereits am Sonntag, 11. Dezember, um 14.30 Uhr gibt es ein Adventssingen der Musikschule. Alle Jahre wieder findet das Adventssingen der Gesangsschüler der Musikschule Blaubeuren-Laichingen-Schelklingen unter der Leitung von Petra Roth im Cafe „Zum fröhlichen Nix“ statt. Jeder ist herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei!