Als Chance und Risiko sehen die Stadträte aus Laichingen den geplanten neuen Interkommunalen Industrie- und Gewerbepark nördlich der Autobahnanschlussstelle auf Nellinger und Merklinger Gemarkung. 50 Hektar landwirtschaftlicher Fläche sollen dort in Gewerbeflächen umgewandelt werden, was den „landwirtschaftlichen Charakter der Alb erheblich verändern werde“, wie einige Ratsmitglieder meinten.

Bedenken, ja sogar Befürchtungen wurden in der Sitzung des Laichinger Gemeinderats am Montag laut, nachdem Städteplaner Clemens Künster den Räten detailliert erläutert hatte, warum gerade das Areal nordwestlich der A8-Anschlussstelle und der überquerenden L1230 das beste für einen neuen Industrie- und Gewerbepark darstelle.

Von einem gewaltigen Flächenfraß war die Rede. Fragen hinsichtlich des steigenden Verkehrsaufkommens, der nicht mehr ausreichenden Infrastruktur und der benötigten Ausgleichsflächen wurden laut. Bauchschmerzen bereiteten einigen Räten die immensen Investitionskosten – auch mit Blick auf eine nicht auszuschließende wirtschaftliche Rezession in kommenden Jahren. Bei der Gegenstimme von Wilhelm Häberle und zwei Enthaltungen nahm der Gemeinderat der Stadt Laichingen die Standortkonzeption allerdings zur Kenntnis und befürwortete den gefundenen Standort an der A8.

Es war vor allem Landwirt und BWV-Stadtrat Wilhelm Häberle, der die Ausweisung von 50 Hektar landwirtschaftlicher Fläche kritisch beleuchtete und den schönen Charakter der Schwäbischen Alb schwinden sah: Eine riesige Fläche von 500 000 Quadratmetern werde da der Landwirtschaft entzogen, die aber auch der Kulturlandschaft der Alb unwiederbringlich verloren gehen. „Es tut sehr weh, landwirtschaftliche Flächen schwinden zu sehen, trotz der Aussicht auf viele neue Arbeitsplätze“, sagte Häberle. Ein ganzer Bauernhof und umgerechnet eine Million Liter Milch im Jahr gingen da verloren.

Verkehrsaufkommen wird steigen

Häberle sah die immensen Erschließungskosten von geschätzten 30 Millionen Euro und die Gefahr einer wirtschaftlichen Rezession in einigen Jahren. Er verwies auf zahlreiche Folgeerscheinungen, die der Interkommunale Industrie- und Gewerbepark mit sich bringen werde: Nötige Ausgleichsflächen würden wohl auch wieder der Landwirtschaft entzogen, dem steigenden Verkehrsaufkommen müsse man gewappnet entgegentreten, der Bedarf an Wohnungen steige und neue Wohngebiete seien auszuweisen, die Infrastruktur müsse verbessert werden und die Belange der Landwirte auf den Aussiedlerhöfen in der Nähe des Plangebiets seien zu berücksichtigen.

Häberle wünschte sich, verstärkt leerstehende Industriebrachen zu nutzen und warnte zudem vor einem Konkurrenzdenken zwischen dem Zweckverband und den Gemeinden der Region bei der Ansiedlung von Gewerbegebieten. „Bevor der Zug in Merklingen ankommt, müssen wir wissen, was auf uns zukommt“, sagte Häberle und verlangte, dass das neue interkommunale Gewerbegebiet zu einem Erfolgsmodell werde mit einem klaren Regelwerk im Verband Region Schwäbische Alb (RSA).

In diese Richtung argumentierten auch Häberles BWV-Kollegen Ulrich Rößler und Reiner Fink. Der Standort an der A8 sei sinnvoll, die Ausweisung des Gewerbeparks berge aber eine ganze Palette von Fragen in sich, führte Rössler aus. Die überörtliche Entwicklung schließe eine örtliche – wie schon in der Vergangenheit geschehen – nicht aus, enorme Investitionskosten seien zu schultern und offen sei die tatsächliche Zahl der Arbeitsplätze sowie die Gestaltung des Gewerbeparks. Auch Reiner Fink sprach von einem „massiven Eingriff in die Landwirtschaft“, der Konsequenzen nach sich ziehe. Wiesen und Äcker würden einmalig verloren gehen. Die Notwendigkeit eines Gewerbeparks sei da, doch die Frage hinsichtlich des wirtschaftlichen Wachstums sei erlaubt: „Wollen wir ein schnelles oder solides und nachhaltiges Wachstum?“, fragte er die Runde und sprach sich klar für ein nachhaltiges aus. Die BWV-Fraktion wolle „auf jeden Fall kein Bremsklotz an der wirtschaftlichen Entwicklung“ sein.

Gewrbepark als Chance

Das Interkommunale Gewerbegebiet stelle „eine einmalige Chance“ für die Region dar und sei ein „bedeutsames und übergreifendes Projekt“ in zwei Regionalverbänden und Regierungspräsidien, unterstrich Bernhard Schweizer von der LAB. Der Standort an der Autobahn sei nachvollziehbar und logisch erarbeitet. „Die Chancen sind größer als die Risiken“, gab er zu bedenken. Selbstverständlich würden landwirtschaftliche und wirtschaftliche Interessen kollidieren. Gut sei, dass die Region im Biosphärengebiet unberührte und landschaftlich geschützte Flächen aufweisen könne. „Wir sind gut beraten, den schon auf dem Gleis fahrenden Zug nicht auf eine Umleitungsstrecke zu lenken“, warnte Schweizer. Sein Kollege Alexander Stuhlinger wollte als Standort einer Gewerbesiedlung Flächen bei Dornstadt näher unter die Lupe zu nehmen.

Eine ähnlich Metapher hatte schon Igel-Stadträtin Gisela Steinestel benutzt, die meinte: „Wir haben den Zug schon auf das Gleis gesetzt.“ Sie könne dem Standort an der Autobahn zustimmen, weil dort die landwirtschaftlichen Flächen angesichts des Feinstaubs landwirtschaftlich doch eher weniger wertvoll seien – doch auch dies nur schweren Herzens. Den Verlust von 500 000 Quadratmeter Fläche könne sie nur mitgehen und „die Kröte nur schlucken“, wenn größere örtliche Betriebsansiedlungen in Zukunft ausgeschlossen sind. Die Igel-Fraktion wünsche sich einen langsamen Prozess der Bebauung.

