Gewerbegebiet: Verband fährt Arbeit zurück

Es soll ein Entgegenkommen auf die Kritiker des geplanten Interkommunalen Gewerbegebiets zwischen Merklingen und Nellingen sein. Der dafür verantwortliche Verband will weitere Schritte erst gehen, wenn die Öffentlichkeit noch weiter eingebunden ist.

Dies hat am Freitag Klaus Kaufmann, der Vorsitzende des Verbandes „Region Schwäbische Alb“, bekanntgegeben. Er teilte mit, dass von Zweckverbandsseite aus „die nächsten Schritte zum Verfahren des Interkommunalen Gewerbegebiets derzeit ruhen“. Hintergrund ist die Skepsis, die einige dem Projekt entgegenbringen. Das Gebiet soll rund 50 Hektar groß und in zwei Schritten erschlossen werden. Kaufmann kündigte an, dass der Verband zunächst „die Öffentlichkeitsinformation und -beteiligung ausführlich behandeln und zu einem guten Ende bringen“ möchte. Im Februar soll in Heroldstatt eine Infoveranstaltung über das Projekt stattfinden. In der vergangenen Woche hatte die maßgebliche Verbandsversammlung dem Standort zwischen Merklingen und Nellingen grünes Licht gegeben.