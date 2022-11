Dieses Treffen ist vor allem für betreuende Angehörige von Demenzkranken gedacht. Wie die Verantwortlichen des Ortskrankenpflegevereins mitteilen, wirkt es entlastend, zu erfahren, dass es anderen Angehörigen ähnlich ergeht, dass auch für andere die Pflege eine große Herausforderung ist oder dass auch andere Angehörige mit Schuldgefühlen kämpfen.

Angehörige sind nicht alleine mit ihren Gedanken und Gefühlen. Im Gesprächscafe Alter & Demenz brauchen sie einander nicht viel zu erklären, schreiben die Organisatoren. Dadurch, dass viele Angehörige Ähnliches erleben, fühlen sie sich verstanden. Sie hören einander zu, erhalten und geben Anregungen und erfahren dadurch Rückhalt und Zuversicht. Dies hilft, den Blick auf die eigene Situation zu erweitern. Auch wenn jede Entscheidung persönlich und unter Abwägung der individuellen Situation getroffen werden muss, kann das gesammelte Wissen des Gesprächscafés doch sehr viel zur Entscheidungsbildung beitragen.

Der Ortskrankenpflegeverein Laichinger Alb.e.V. bietet dieses Gesprächscafé Alter&Demenz immer am ersten Montag des Monats an, von 14 bis 16 Uhr in der Uhlandstr.11, in Laichingen. Das nächste Treffen ist am Montag, 5. Dezember.

Bitte anmelden bei Heike Steißlinger, Telefon 07333/9232400 oder 0162 3252119, oder bei Elke Wunsch, Telefon 07384/9596746 oder 0172 7136247.