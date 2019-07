Geschichtsverein will mehr Denkmalschutz

Im Zeichen des Denkmalschutzes ist die Mitgliederversammlung des Geschichtsvereins Laichinger Alb gestanden. Über 30 Interessierte waren am Montag in den „Rössle“-Saal gekommen, um sich über denkmalgeschützte „unbewegliche Bau- und Kunstdenkmale“, wie es im Amtsdeutsch des Landesdenkmalamts heißt, zu informieren. Zu sehen gab es auf der Leinwand 22 Kulturdenkmale in Laichingen, Feldstetten, Machtolsheim und Suppingen.

Die meisten von ihnen sind nach Paragraph 2 des baden-württembergischen Denkmalschutzgesetzes in der Fassung vom 25. Mai 1971 geschützt. Es handelt sich in erster Linie um interessante historische und bautechnisch reizvolle Wohn- und Fabrikationsgebäude, um Gedenk- und Grenzsteine und um alte Landwirtschats- und Handwerksbetriebe, an deren Erhaltung „aus wissenschaftlichen, künstlerischen und heimatgeschichtlichen Gründen ein öffentliches Interesse besteht“, wie es im Denkmalschutzgesetz heißt.

So sah man Gebäude, an denen man tagtäglich vorbeigeht, oder meistens vorbeifährt, deren versteckte reizvolle Schönheit einem so recht bis jetzt gar nicht aufgefallen ist, etwa das ehemalige Wohn- und Fabrikationsgebäude von Heinrich Schwenkglenks in der Bahnhofstraße 31. Erst wenn man darauf hingewiesen wird erkennt man das reizvolle, leicht vorkragende Zwerchhaus und das feingliedrige, beinahe rokokohafte Zierfachwerk in den Fensterbrüstungsfeldern.

Taue, Stricke und Seile

Von der Existenz einer 80 Meter langen Seilerbahn, nur wenige Meter östlich des „Rössle“-Saals, in dem man sich am Montag versammelt hatte, entfernt, wussten nur wenige Besucher. Und doch hatte vor noch gar nicht langer Zeit Seilermeister Georg Hilsenbeck hier starke Taue, Stricke und Seile gefertigt. Schon aus technik-geschichtlichen Gründen wäre dieses Zeugnis eines fast ausgestorbenen Handwerks erhaltenswert, zumal das gesamte Zubehör noch vorhanden ist. Eine noch ältere Seilerbahn aus dem Jahre 1910 , bei der aber nur die ersten zehn Meter überdacht sind, befindet sich in der Karlstraße.

Einen noch größeren Schutz als die genannten, genießen jene Baudenkmale, die gemäß Paragraph 28.1.2. DSchG in das Landesverzeichnis der Baudenkmale nach Art. 97, Abs. 7 der württembergischen Bauordnung eingetragen sind. Hierzu gehören die St.-Albans-Kirche in Laichingen, die St.-Gallus-Kirche in Feldstetten, die Liebfrauenkirche in Machtolsheim und die Suppinger Brigittenkirche; ebenso das dortige mächtige Gebäude des Gasthauses zum Lamm. Natürlich steht auch das historische Rathaus in der Weite Straße, das Ensemble „Zeughaus, Heiligenhaus, Konventsgebäude“ das zur Laichinger Kirchenburg gehört, unter diesem besonderen Denkmalschutz.

Auch den „Engel“ schützen?

In der lebhaften Aussprache wurden von den Besuchern der Versammlung Anregungen vorgebracht, welche weiteren Gebäude in Laichingen noch schützenswert wären. So wurden der „Engel“ am Marktplatz und der Giebel des ersten Laichinger Schulhauses, 1683 nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wiederaufgebaut, genannt. Die Maierhöfe, das mittelalterliche Ortszentrum müssten ein „historischer Platz“ bleiben und die ehemalige klösterliche Zehntscheuer, deren Südmauer mit Sicherheit das älteste Mauerwerk Laichingens ist, aber auch das heute völlig überwucherte ehemalige Gästehaus des Maiers sollten erhalten bleiben, wurde angeregt.

Immer wieder wurde ein Innenstadtkonzept gefordert, eine Art „Satzung“, in der festgelegt werden müsste, wie Laichingen sich baulich weiterentwickeln sollte. Günther Wahl schlug einen Stadtrundgang des Geschichtsvereins vor, so dass man vor Ort erkunden könnte, was in letzter Zeit gelungen sei, wo „Bausünden“ begangen wurden und was schützenswert sei. Vorsitzender Heinz Pfefferle, erklärte, man wolle einen solchen eventuell im Oktober ins Auge fassen und meinte vielsagend: „Dies war sicherlich nicht die letzte Diskussion im Geschichtsverein über die frühere und die weitere Entwicklung Laichingens als Stadt.“