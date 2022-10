Generalversammlung der Schützengilde Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Vorstand der Schützengilde Willi Schwenkschuster konnte bei der 63. Generalversammlung viele Mitglieder begrüßen. Zuerst gedachte die Versammlung der Mitglieder die in den vergangenen Jahren vestarben, darunter zwei Ehrenmitglieder Klaus Adamek und Walter Götz.

Willi Schwenkschuster berichtete im Rückblick über die Ereignisse der vergangenen drei Jahre. 2019 wurde das Stadtpokalschießen, das Ordonnanzgewehrschießen, die Vereinsmeisterschaften und ein Vereinsausflug durchgeführt. 2020 begann mit dem Jahresempfang der Stadt und einer Jahresfeier. Im März das K98-Gewehrschießen. Danach musste wegen Corona teilweise der Schieß- und Wirtschaftsbetrieb eingestellt werden. 2020/21 nur noch Vereinsmeisterschaften und Arbeitsdienste. 2022 das 40. Stadtpokalschießen, die Überprüfung des Schießstandes, das GK-Gewehrschießen und die Vereinsmeisterschaften und ein Arbeitsdienst. Der Schriftführer berichte über sechs Ausschusssitzungen. Der Kassierer gab einen Überblick über die finanzielle Lage. Der Kassenprüfer Eugen Kirschmer nahm die Entlastung des Kassierers, des Vorstandes und des Ausschusses vor. Alle wurden einstimmig entlastet.

Zahlreiche Ehrungen standen an: 10 Jahre Nicolai Braun, Jonas Riedmaier, Philipp Kneule, Jonas Schrade, Dennis Stucke, Jan Zimmermann, Florian und Philipp Lipowitz; 15 Jahre Peter und Hans Huber, Marcel Schwenkschuster; 20 Jahre Tobias Rauschmaier, Fabian u. Felix Janda, Josip Rulek, Anita Mangold, Martin Schrezenmeier; 25 Jahre Steffen Gamper, Jan Günther, Marc Briol, Thomas Russ, Thomas Ströbele, Chris Würker; 30 Jahre Erwin Mangold; 40 Jahre Karl Weckerle, Ralph Braun, Karl-Josef Nille, Harry Entzminger, Ralf Stucke; 50 Jahre Lutz Schönefeld (DSB) Wolfgang Häberle, Walter Sautter, Gerhard Häberle (DSB). Die Ehrennadel des Bezirk Neckar erhielten: Alwin Loritz, Harry Entminger und Helga Knopf in Gold; Marc Mayer in Bronze.

Willi Schwenkschuster gab bekannt, dass er nach über 31 Jahren als Vorstand 2023 zurücktritt. Michael Rehm hatte eine Präsentation vorbereitet, die die Leistungen von ihm während der letzten 40 Jahre würdigte.

Der Ausschuss wurde einstimmig gewählt: Kassierer Jürgen Mändle, Schießleiter Felix Janda und Manfred Renz, Jugendleiter Fabian Janda, Schriftführer Ralf Stucke, Pressewart Arno Knopf, Beisitzer Hans-Dieter Mangold und Michael Rehm, Platzwart Peter Zimmermann.