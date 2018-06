Genehmigt oder nicht? Verwirrung um umstrittenes Deutschrock-Festival

Das umstrittene Deutschrock-Festival „Rock Dein Leben“ kann auf dem Jakob-Laur-Flugplatz in Laichingen offenbar stattfinden. Das teilte zumindest der Laichinger Flugsportverein am Montag schriftlich mit. „Der Vereinsvorstand freut sich, dass alle Abstimmungsarbeiten des Veranstalters im Zusammenhang mit der Genehmigung abgeschlossen sind. Die prinzipielle Freigabe liege vor“, heißt es in der Mitteilung des Vereins am Montagnachmittag. Demnach werde das Grundstück für das Festival, bei dem auch unterem Bands wie Frei.Wild, Krawallbrüder und Berserker Berlin auftreten, vom 19. bis 21. Juli verpachtet.

Laichingens Bürgermeister Klaus Kaufmann teilte jedoch auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit, dass „noch keine Genehmigung herausgeschickt“ wurde. Der Flugsportverein geht nach eigenen Angaben aber davon aus, dass eine offizielle Genehmigung bald folgen werde.

Das 250 Seiten lange Sicherheitskonzept sei laut Mitteilung des Flugsportvereins in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Laichingen, der Gemeinde Westerheim sowie der Polizei, der Feuerwehr, dem Landratsamt und dem Deutschen Roten Kreuz aus dem Alb-Donau-Kreis erstellt worden. Ferner gebe es laut Mitteilung ein Verkehrskonzept, das mit dem Gemeindeverwaltungsverband abgestimmt ist und dem die Eigentümer und Pächter der genutzten Grundstücke vertraglich zugestimmt haben.

Anreise im Einbahnverkehr

Die Anreise der Besucher erfolge demnach im Einbahnverkehr über die L1236 zwischen Laichingen und Westerheim, die Abreise über die K7408 in Richtung Feldstetten. Dies gilt sowohl für die „Dauerbesucher“ von Donnerstag bis Sonntag wie auch für die Tagesgäste am Freitag oder Samstag.

Mehr als ein halbes Jahr lang habe sich der Verein mit der Planung und Organisation des Festivals befasst, teilte der Flugsportverein weiter mit. Die geäußerten Sorgen und Bedenken nehme der Vorstand ernst. „Wir haben mit einer Delegation des Vorstands ein Konzert der Band Frei.Wild in Freiburg besucht und uns dabei vor allem das Publikum, die Stimmung und die Lage in und um die Konzerthalle genau angeschaut“, wird Hans-Peter Bleher, Vorsitzender des Flugsportvereins, in der schriftlichen Mitteilung zitiert. Dabei sei den Vorständen nichts Negatives aufgefallen.

Leute hatten Spaß

„Die Leute hatten Spaß an der Musik und haben die Party genossen. Das war absolut friedlich“, so Bleher weiter. Genau das solle den Festivalbesuchern auch in Laichingen geboten werden. In das ausgearbeitete Konzept seien laut Mitteilung auch eine Reihe örtlicher Firmen, Vereine, Caterer sowie lokale Bands eingebunden.

„Rock dein Leben“ beginnt mit dem Anreisetag am Donnerstag, 19. Juli. Am Freitag sollen acht Bands auf der großen Freilichtbühne spielen, am Samstag neun Bands. Top-Act soll der Auftritt der Band Frei.Wild. Den Dauerbesuchern werde die Möglichkeit zum Camping geboten, verboten seien allerdings offenes Feuer und Glasflaschen. Das gesamte Festivalgelände werde laut Mitteilung überwacht und der Zugang streng kontrolliert. Die Abreise der Besucher soll zum größten Teil am Sonntag Vormittag erfolgen.