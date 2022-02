Gemeinderat: Einer geht, keiner folgt nach

Personalwechsel im Laichinger Gemeinderat: Bei der jüngsten Online-Sitzung des Gremiums hat der Großteil der Mitglieder dem Antrag von Stadtrat Ludwig Häberle (IGEL) entsprochen (17 Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen), vorzeitig aus dem Gemeinderat auszuscheiden. Als Grund führte Häberle, der persönlich nicht an der Sitzung teilnahm, gesundheitliche Probleme an. Den entsprechenden Antrag habe er, so teilte Hauptamtsleiter Stefan Binder mit, bereits im November gestellt.

Zwei „recht aktive“ Jahre

IGEL-Fraktionsvorsitzende Gisela Steinestel betonte, wie wichtig die von Häberle geleistete Arbeit gewesen sei und erinnerte daran, dass er zwei Jahre – Häberle folgte im September 2019 auf Moritz Graf, der sich wiederum aus beruflichen Gründe aus diesem Ehrenamt verabschiedete – „recht aktiv“ mitgewirkt habe. Er habe „eigene, kreative Ideen mitentwickelt, sich viel eingesetzt für Themen wie etwa Lichtverschmutzung und überbordendem Flächenverbrauch.

Unmut über Brief

Ein persönlicher Brief Häberles, der scheinbar an alle Stadträte ging, spiegle nicht die Meinung der Fraktion wider, betonte sie ebenfalls. Die Fraktionsvorsitzenden Ulrich Rößler (BWV) sowie Bernhard Schweizer (LAB) kritisierten die Argumentation in diesem Brief, die Begründung sei weniger auf den Gesundheitszustand, sondern vielmehr auf das Ausscheiden aus Altersgründen hin formuliert gewesen. Es sei vor allem schade, so der Tenor, dass Suppingen einen Vertreter im Rat verliere.