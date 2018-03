„Gelenkersatz sollte immer die letzte Option sein“

Im Laufe unseres Lebens müssen die Knie sehr viel aushalten. Immerwährende Belastung kann dauerhaft zu Arthrose im Kniegelenk führen. Prof. Dr. med. Michael Kramer, Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie/Orthopädie, Hand-, Plastische und Viszeralchirurgie, am Ehinger Standort des Alb-Donau Klinikums hat in der vergangenen Woche beim Gesundheitsforum im Alten Rathaus in Laichingen vor zahlreichen Zuhörern über Knorpelschäden im Knie gesprochen. Mit den Worten „Jeder Knieschaden ist individuell und das, was Ihrem Nachbarn geholfen hat, muss nicht das Heilmittel für Sie sein“, eröffnete er den Abend.

Kniegelenkarthrose (med. Gonarthrose) ist Knorpelverschleiß, der zur Abnutzung des Kniegelenks führt. Durch die fehlenden Knorpel entstehen Entzündungen und dadurch Gelenkschmerzen, die sich mit der Zeit verschlechtern. Knorpel sind schmerzunempfindlich, Schädigungen werden daher oft erst spät bemerkt, erst wenn eine fortschreitende Abnutzung (die Funktion des Knorpels Stöße abzufedern oder zu verhindern ist nicht mehr gegeben) der Knorpel die knöchernen Gelenkteile von Ober- und Unterschenkel aneinander reiben lässt. Vorschädigungen durch Unfälle an Meniskus und Bändern, Genetische Faktoren, Fehlstellungen (O- und X-Beine) und Übergewicht, aber auch der Alterungsprozess spielen eine große Rolle und stellen ein Arthroserisiko dar. Wenn Knieschmerzen im Alltag zur Last werden, Schwellungen oder Steifigkeit zunehmen, sollte ein Facharzt zu Rate gezogen werden. Mit bildgebenden Untersuchungen (Röntgen, MRT) oder einer Arthroskopie werden Verletzungen oder Verschleißerscheinungen erkannt und im besten Fall direkt behandelt.

Steht die Diagnose fest, beginnt eine individuelle Therapie. „Zunächst gilt es“, so Prof. Kramer, „die Arthrose längst möglich hinauszuzögern beispielsweise mit Ausdauersportarten wie Walken, Schwimmen oder Radfahren“. Vermieden werden sollen belastende Sportarten wie Joggen oder Tennis. Auch physiotherapeutische Behandlungen mit auf die Bedürfnisse zugeschnittenem Trainingsprogramm erleichtern den Alltag. Auch orthopädische Hilfsmittel (Dämpfungskissen in Schuhen oder Stützorthesen) und/oder die Einnahme von Schmerzmitteln lindern gewisse Zeit Schmerzen. Dennoch warnte der Fachmediziner: „Ein dauerhafter Gebrauch von Schmerzmitteln kann zu Magenentzündungen oder Nierenschädigungen führen.“ Weitere konservative Maßnahmen sind die Injizierung von Cortison direkt ins Gelenk oder eine Spritztherapie mit Hyaluronsäure. Beides sind Maßnahmen mit längerfristiger Erfolgsaussicht bei früh beginnender Arthrose.

Wenn alternative Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft sind, die Mobilität aber eingeschränkt ist, kann mit Knorpelersatz – Mikrofrakturierung oder Anbohrung des geschädigten Bereichs – Schmerzlinderung erzielt werden. Mittels Arthroskopie wird der Knochen angebohrt. Nun einlaufendes Blut bildet einen „Super-Thrombus“ (Bluterguss), der sich in neues Knorpelgewebe formt. Eine Methode, die Patienten zwischen fünf bis acht Jahren beschwerdefrei gehen lässt.

Stärker fortgeschrittene Gelenkknorpelschäden können nur operativ behandelt werden zum Beispiel mit einer Osteochondralen Transplantation. Hier werden körpereigene Knochenknorpelzylinder von anderen Knochen entnommen und in den Defekt eingebolzt. Ein weiteres junges, aber dennoch sehr effektives Verfahren, ist die autologe Knorpelzelltransplantation (ACT). Dabei wird der Gelenkknorpel biologisch rekonstruiert. Zwei Eingriffe innerhalb von drei bis vier Wochen sind notwendig. Zunächst werden bei einer Arthroskopie Knorpelzellen entnommen. Nach der Entnahme werden Knorpelzellen (Chondrozyten) gezüchtet und vermehrt. Mit diesen Zellen wird eine Kollagenmembran beimpft, die bei einer Folge-OP in den Knorpeldefekt eingenäht wird.

Ist die Arthrose stark fortgeschritten, hilft nur noch der Gelenkersatz. Ist das Gelenk nicht komplett erkrankt, sondern nur Teile der Knochenoberfläche zerstört, wird eine Schlittenprothese (Teilgelenkersatz) eingesetzt. Die Vorteile sind ein kleinerer Eingriff und eine sehr gute Beweglichkeit. Sind aber zu viele Knochenoberflächen des Kniegelenks zerstört, bleibt dem Chirurg nur noch der Komplettgelenkersatz. Bei beiden Operationen werden zerstörte Oberflächen durch Metall- und Kunststoffkomponenten ersetzt, um wieder eine dauerhafte Bewegung des Kniegelenks zu ermöglichen. Durchschnittlich halten diese Prothesen 15 Jahre. Am Ende angelangt, gab Prof. Dr. med. Michael Kramer seinen Zuhörern mit auf den Weg: „Denken Sie daran: Bei Arthrose gibt es immer eine Lösung, jedoch sollte der Gelenkersatz die letzte Option sein“. Im Nachtrag beantwortete er noch viele individuelle Fragen der Besucher.