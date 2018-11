Geldsegen vor Weihnachten: So will Bürgerstiftung Not lindern

Ihren zwölften „Geburtstag“ hat die Bürgerstiftung Laichinger Alb mit zahlreichen interessierten Mitgliedern und Förderern begangen. Der jährliche Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden Ralf Schiffbauer zeigte die Vielfalt der Aktivitäten der gemeinnützigen Stiftung auf.

Eingestimmt wurden die Besucher am Freitag mit einer Darbietung der Veeh-Harfengruppe der Seniorenwohnanlage Laichingen. Die sechs musizierenden Seniorinnen wollten damit auch Dank zum Ausdruck bringen für die Zuwendung durch die Bürgerstiftung, welche die Anschaffung der Veeh-Harfen ermöglicht habe.

Ralf Schiffbauer zeigte in seinem Jahresbericht die zahlreichen Betätigungsfelder der Bürgerstiftung auf. Mit einem Stiftungsvermögen von derzeit rund 614 000 Euro sei die Unterstützung zahlreicher Projekte gewährleistet, ebenso wie die Zuwendung an die fünf Partnerschaftsfonds „Merklinger helft“, „Montessori-Pädagogik“, „Sportstiftung“, „Miteinander, füreinander in Heroldstatt“ und „Regionaler Bildungsfonds Laichinger Alb“. Knapp 169 000 Euro sind seit der Stiftungsgründung in die verschiedensten Projekte geflossen.

So hat die Stiftung in Laichingen, Nellingen und zuletzt auch Merklingen Projekte unterstützt, welche sich mit der jeweiligen Ortsgeschichte befassen. In Laichingen sind dies die Erklärungen zu den Straßennamen sowie ein historischer Rundgang mit Tafeln an wichtigen Gebäuden. Ein Flyer dazu ist in der Volksbank Laichingen erhältlich. Die Texte stammen von Laichinges Lokalhistoriker Heinz Surek. Bei den Gebäuden kann mit Smartphone und QR-Code noch mehr an Information abgerufen werden. In Nellingen gibt es als Rundgang die „Stiegelestour“. Für Merklingen stellte Bürgermeister Sven Kneipp den in diesem Sommer fertiggestellten historischen Rundgang vor. Bei diesem kann man mit dem Smartphone anhand eines QR-Codes am jeweiligen Gebäude über die Beschriftung hinaus einen kleinen Videoclip mit Hintergrundinformationen abrufen.

Lehrerausbildung im Fokus

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit der Bürgerstiftung liege in der Unterstützung mehrerer Projekte für die Jugend der Alb. So wurde das Projekt „Gewaltfreie Schule“ für die Schüler der fünften Klassen aller Schulen in den vergangenen Jahren gut angenommen. In Zukunft liege der Fokus auf der Ausbildung der Lehrer durch die „Mecodia Akademie Aichtal“. Bernhard Meyer, selbst Schulleiter in Wiblingen, stellte das bisher Erreichte und die neuen Ziele anschaulich vor.

Ein neues Betätigungsfeld ist die mobile Jugendarbeit. Aus der Beobachtung, dass viele Jugendliche sich auf öffentlichen Plätzen treffen, entstand die Überlegung, diesen Jugendlichen Gespräche und Alternativen zu bieten. Gleichzeitig habe der Kinderschutzbund aus Anlass der Neubildung eines Jugendhausteams überlegt, dieses zu unterstützen. In Kooperation von Kinderschutzbund und Bürgerstiftung wird nun eine halbe Stelle für zwei Streetworkerinnen finanziert, welche bei der gemeinnützigen Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz angestellt sind (wir berichteten). Das Projekt „Mobile Jugendhilfe“ ist befristet bis Ende 2020. Für die Volksbank überreichte Frank Kraaz der Bürgerstiftung als Zuschuss zur mobilen Jugendarbeit einen Scheck in Höhe von 4000 Euro.

Auch dieses Jahr findet in der Vorweihnachtszeit die Aktion „Wunschsterne für Kinder“ statt. In der Volksbank Laichingen sowie in den Zweigstellen Nellingen und Merklingen kann man sich einen Stern mit dem Wunsch eines Kindes, dessen Familie nicht mit Reichtümern gesegnet ist, abholen. Auch Kinder von Flüchtlingsfamilien werden gezielt beschenkt; dies geschieht in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis für Menschen auf der Flucht und in Not.

