Gelber Sack oder Gelbe Tonne? So entscheidet sich Laichingen

Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Vor dieser Frage standen – früher oder später ist dies Thema in allen Gemeinden des Alb-Donau-Kreises – die Laichinger Stadträte. Hintergrund ist, dass neue Vereinbarungen mit den Entsorgern getroffen werden müssen. Das Laichinger Votum fiel recht eindeutig aus.

19 Stadträte votierten für das bisherige System des Gelben Sacks, in denen die Laichinger ihre Verpackungen entsorgen können. Sieben Räte sprachen sich für die Gelbe Tonne aus, bei einer Enthaltung. Ob Laichingen dadurch den Gelben Sack behalten darf, ist aber unklar. Denn das einzige, was derzeit klar ist, ist, dass der Alb-Donau-Kreis eine neue Abstimmungsvereinbarung mit den Vertretern der Dualen Systeme treffen muss. Dazu sammelt der Kreis derzeit die Meinungen aus allen Kreis-Kommunen.

Künftig auch beide Systeme möglich?

Aktuell setzen fast alle Gemeinden und Städte auf den Gelben Sack, lediglich Nellingen, Heroldstatt und Westerstetten scheren aus, sie bevorzugen die Tonnenlösung. Grundsätzlich sollen auch künftig beide Systeme möglich sein. Sicher ist dies aber nicht.

Stadtrat Joachim Reif (CDU) kennt beide Systeme: den Gelben Sack, welchen er als Laichinger Bürger nutzt, aber auch die Gelbe Tonne, in der seine in Heroldstatt angesiedelte Firma Abfälle entsorgt. Er findet: „Die Gelbe Tonne ist besser.“ Da liege nichts rum.

Wie viele Tonnen braucht es denn noch? Anton Wenzel, Ratsherr (CDU)

Sein Fraktionskollege Anton Wenzel widersprach: „Wie viele Tonnen braucht es denn noch?“, fragte er und Ulrich Rößler (BWV) befand: „Never change a running system“ – verändere nie ein funktionierendes System.

Am Ende setzten sich die Befürworter des Sacks durch. Ihre Hauptargumente lauteten: Die Säcke nehmen weniger Platz weg als die Tonnen. Wo sollen die Tonnen denn stehen, wenn so viel Schnee liegt wie aktuell? Außerdem, so lautete ein Tipp von Walter Striebel (CDU), müsse der Sack gar nicht gelb sein; lediglich durchsichtig. Das heißt: Man müsse nicht immer sofort aufs Rathaus springen, um neue Säcke zu holen.

