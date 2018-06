Viele Tiere in einem Tierheim glücklich gemacht haben unlängst Gabi und Günter Juhn (Foto: pr). Die Inhaber des Laichinger Fitnessstudios L.A. Gym hatten Ende des vergangenen Jahres Menschen dazu aufgerufen, Tierfutter (mindestens zwei Kilogramm, noch ungeöffnet) im Studio abzugeben. Im Gegenzug durften diese eine Woche kostenlos trainieren. Die Beschenkten leben in der Tierherberge Donzdorf (Kreis Göppingen). Anfang Januar überbrachten Juhns nun das Futter: fast eine halbe Tonne ist in Laichingen zusammengekommen. Katz’ und Co. dürften Freudensprünge gemacht haben. Und sollten die Tiere ihren Körper stählen wollen, können sie nun einfach ein paar Futtertüten stemmen. „Wir sind beeindruckt, was in dem Tierherim geleistet wird“, teilen Juhns mit. Gestartet haben sie die Sammlung, weil ihnen der Tierschutz „sehr am Herzen liegt“.