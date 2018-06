Geglückter Saisonstart

Die Mountainbiker sind des Ski-Biketeams vom TSV Laichingen sind erfolgreich beim Frühjahrsklassiker für Mountainbiker in Münsingen in die neue Saison gestartet. Am Wochenende holten 16 Starter vier Siege in unterschiedlichen Altersklassen, teilt die Abteilung mit.

Romy Weckerle eröffnete als jüngste Starterin des Teams den Tag mit einem Sieg bei den Powerflitzern. Die sieben Jahre alte Charlotte Weeger zeigte auf den technischen Kurs ihre Stärken und konnte auch alle ihre Konkurrentinnen abhängen. Ihre Schwester Antonia musste da natürlich nachziehen. Bei den unter 11-Jährigen distanzierte sie alle ihre Konkurrentinnen mit einer Fahrzeit von 9:09 Minuten.

Max Fuchs baut Vorsprung auf

Auch die Jungs standen ihren Teamkolleginnen nicht nach. Die Jugendlichen unter 15 Jahren traten in acht kraftraubenden Runden in die Pedale. Mit einer Siegerzeit von 27:55 Minuten setzte sich Max Fuchs deutlich gegen seine 14 Konkurrenten durch. Bereits nach einer halben Runde hatte er die Spitze des Feldes übernommen und im weiteren Rennverlauf seinen Vorsprung kontinuierlich ausgebaut.

Max Fuchs war in den vergangenen Wochen bereits zwei Mal in der Schweiz beim BMC-Cups am Start. Auf den typisch Schweizer-Strecken, die topographisch und technisch sehr anspruchsvoll sind, konnte er sich in Münsingen beim MTB-Cup im Vorderfeld der internationalen Konkurrenz platzieren. Simon Weckerle belegte auch in der U15 den siebten Platz – trotz eines Sturzes.

Weitere Platzierungen für die Fahrer des Laichinger Ski- und Biketeams:

Jungen U11: 6. Tim Weckerle (9:19 Minuten); 8. Fabian Buck (09:30 Minuten); 13. Fabian Kölle (10:20 Minuten); 14. Fredrik Remmele (10:34 Minuten); gesamt 30 Teilnehmer

Mädchen U11: 4. Kim Gerber (11:44 Minuten); gesamt 5 Teilnehmerinnen

Jungen U13: 5. Joshua Reichel (15:44 Minuten); 6. Tim Ströhle (16:03 Minuten), 16. Christoph Kölle (18:27 Minuten), vom TSV Böhringen 8. Jonas Schwenk (16:09 Minuten); gesamt 23 Teilnehmer

Mädchen U13: 4. Kaya Pfau (15:56 Minuten); 5. Alexa Fuchs (15:58 Minuten); 9. Sarah Högerle (18 Minuten); gesamt 14Teilnehmerinnen