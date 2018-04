Gefährliches Spiel: Mädchen liegt auf der Straße und wartet auf Autos

Neue Mutprobe unter Schülern oder ein schlechter Scherz einer Mädchengruppe? Sabrina Heer traute ihren Augen nicht, als sie am gestrigen Dienstagmittag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Auto auf dem Weg von der Arbeit nach Hause auf der Feldstetter Straße in Laichingen unterwegs war. „Ein Mädchen lag mitten auf der Straße. Ich dachte schon, es ist etwas passiert“, erzählt sie später im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“: „Als ich rangefahren bin, ist das Mädel einfach aufgestanden und weggelaufen. Es hätte sonst was passieren können.“

Auf Rat einer Freundin postete sie das Erlebte in einer Laichinger Facebook-Gruppe. Sofort meldeten sich besorgte Eltern zu Wort, liken und teilen den Beitrag. Über die Hintergründe wird spekuliert.

Mädchen war nicht allein

Auch Heer kann sich das Verhalten der zirka Zwölfjährigen nicht erklären. Jedoch sei das Mädel offenbar nicht allein gewesen, andere Mädchen hätten sich versteckt. „Ich habe angehalten, bin ihnen hinterher und habe gefragt, was das soll“, sagt sie. Aber keine Reaktion. „Daheim habe ich dann die Polizei gerufen, sie wollen das im Auge behalten.“

Die Polizei bestätigt den Anruf. Dass es sich dabei aber um eine neue Art von Mutprobe handeln könnte, wie in den Kommentaren bei Facebook gemutmaßt wird, können die Beamten nicht bestätigen. Vergleichbare Fälle seien derzeit nicht bekannt, so Polizeisprecher Wolfgang Jürgens.

Schulen werden informiert

Katharina Pepela, Vorsitzende des Gesamtelternbeirates aller weiterführenden Schulen in Laichingen, hat den Facebook-Post ebenfalls gesehen und hat gleich alle Schulen benachrichtigt. Sie sollen dann im Unterreicht Aufklärung leisten und die Schüler darauf hinweisen, dass solche Aktionen lebensgefährlich sein können.