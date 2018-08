Gaumenfreuden bei Landjugend-Fest

Seit vielen Jahren veranstaltet die Landjugend-Trachtengruppe Laichingen am letzten Sonntag im August ihr Hagsbuchersteigfest. So auch an diesem Sonntag. Viele seien der Einladung gefolgt, um einen gemütlichen Tag „an einem idyllischen Ort im Hagsbuchersteig“ zu verbringen.

Ein Landjugend-Mitglied stellt jedes Jahr seinen Schuppen zur Verfügung, dadurch könne es sogar regnen. Jeder aber wisse: Das Fest findet statt. Jung und Alt fanden sich wieder zusammen und ein Mitglied meinte: „Da trifft man auch jemand, den man schon lange nicht mehr gesehen hat.“ Traditionell gibt es Schweine- und Lammbraten mit Soße, Kartoffelsalat, Gurken und Tomatensalat mit frisch gebackenen Dampfwecken. Zur Kaffeezeit gab es wieder viele leckere Kuchen. Als die Sonne schickte wärmende Strahlen schickte, waren ruckzuck die Tische im Freien aufgestellt, und der Kaffee konnte draußen genossen werden. Abends wurde für Rote Würste die Feuerstelle angeheizt.