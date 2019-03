Garagenbrand löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Brand in einer Garage in Laichingen hat am späten Dienstagabend einen Einsatz der Feuerwehr Laichingen ausgelöst. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte es gegen 22.40 Uhr in der Garage in der Olgastraße.

Die Laichinger Feuerwehr war mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort. Sie löschte den Brand ab und kontrollierte das Gebäude mit einer Wärmebildkamera. Ob es Verletzte gab, ist bislang unklar. Offen ist auch die Höhe des Schadens sowie die Brandursache. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm kündigte an, im Laufe des Tages weitere Einzelheiten bekannt zu geben.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.