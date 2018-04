Ganz in Weiß im Mittelpunkt

Zweimal – am Samstag und am Sonntag – ist am Wochenende in der katholischen Laichinger Kirche Erstkommunion gefeiert worden. Wie der Name sagt, durften die Kinder aus Laichingen das erste Mal das Sakrament der Kommunion empfangen, nämlich das Brot und den Wein, die in der katholischen Kirche den Leib und das Blut Christi repräsentieren. 14 Kinder feierten am Samstag, 19 Kinder (Foto) am Sonntag. Am Samstag waren dies: Quentin Jooß, Szebasztian Kereszturi, Milena Kluzniok, Florian Lepadusch, Madeleine Lepadusch, Cedric Schmid, Janina Schmid, Sophia Dürner, Max Fricker, Marlin Romeis, Johanna Salaj, Amelie Heinzinger, Aliyah Schneider, Fabienne Zimmermann. Am Sonntag haben gefeiert: Lilly Barth, Diana Dik, Laurin Dominkovic, Lysann Erz, Alina Friesen, Moritz Heidenreich, Anika Honikel, Adam Jasnowski, Thiemo Käppeler, Liliana Kerti, Andrej Markovic, Jurica Markovic, Julia Marszalek, Josip Mijic, Flora Napoleone, Antonina Rduch, Nikolett Sandori, Fabian Schwenkedel, Amelie Titos.