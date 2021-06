Gästeführer verleihen der Heimat ein Gesicht

„Ich habe Freude daran, etwas zu zeigen“

Susanne Kuhn-Urban ist Gästeführerin und zertifiziert

Susanne Kuhn-Urban ist 51 Jahre alt und lebt in Heroldstatt. Eigentlich ist sie ausgebildete Speditionskauffrau, ging diesem Beruf nicht mehr nach, als ihre Kinder zur Welt kamen. Sie startete im Bereich der Gästeführungen. Ihr erster Bereich: die Gutenberger Höhle. Nachdem dann der Truppenübungsplatz Münsingen frei wurde und Trüp-Guides gesucht wurden, beschloss sie, ihre Gästeführer-Tätigkeiten auszubauen. Warum ihr diese so viel Freude bereiten und was an Aus-, Fort- und Weiterbildungen dahinter steckt, erzählt sie im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

„Es macht mir einfach Spaß mit den Menschen und ich zeige gerne Sachen her“, sagt Susanne Kuhn-Urban. Damals sei Barbara Rüd vom heutigen Gästeführerverein BlauKulTour auf sie zugekommen. Sie warb für die Zertifizierung als eine Art „Rundum-Ausbildung“. Darin gab es einige Pflichtseminare. Insgesamt mussten 600 Stunden in unterschiedlichsten Themen abgeleistet werden.

Die heute 51-Jährige baute diese Themen nach und nach auf, erfüllte Vorgaben und ließ alles dokumentieren. Die entsprechende Dokumentation ist wichtig. „Ich musste mich durch die Ausbildung auch für Themenfelder interessieren, die mich vorher gar nicht angesprochen haben – und es war eine totale Bereicherung“, merkt Susanne Kuhn-Urban an.

Eine politische Studienfahrt nach Brüssel, Wirtschaftsgeschichte der Region, bedeutende Persönlichkeiten: Ihr „Steckenpferd“ sei das Themenfeld der Umwelteinwirkungen von Industrie und Landwirtschaft. Es gehe um das Ökosystem und das natürliche Erbe.

Schwierig sei manchmal gewesen, entsprechende Fortbildungen für gewisse Themenbereiche zu finden. Zu den Themen kamen beispielsweise noch Organisation, Planung, Recht, Entwicklung von Führungen, Didaktik, Rhetorik, Methodik, Sprech- und Atemtechnik sowie Konfliktmanagement.

Alles in allem: „Ich habe Freude daran, etwas zu erklären und zu zeigen. Mir ist wichtig, dass die Leute eine Verbindung herstellen können“, sagt die Gästeführerin. Soll heißen: „Wenn ich beispielsweise das Fachwerk in Blaubeuren erkläre, dann hoffe ich, dass meine Führungsteilnehmer daran zurückdenken, wenn sie in einer anderen Stadt wieder Fachwerk entdecken. Also dass sie letztlich durch die Führungen auch das Allgemeinwissen erweitern.“

Der erweiterte Gedanke dahinter sei wiederum die Hoffnung, dass Menschen durch Städte oder Natur gehen und dortige Gegebenheiten bewusst wahrnehmen. „Damit man einfach mehr entdecken, mehr wahrnehmen kann.“ Als Gästeführerin wolle sie für Natur, Orte und Einwohner sensibilisieren – und für Rücksichtnahme werben. „Man ist nicht alleine auf dieser Welt“, merkt sie an.

Corona habe wie vielen anderen Branchen auch den Gästeführern zu schaffen gemacht. Dennoch sei die Zeit genutzt worden, um sich weiter fortzubilden und neue Strategien zu entwerfen, um Menschen zu begeistern. „Wenn alles klappt, dann habe ich am 13. Juni wieder eine erste Trüp-Führung“, erzählt Susanne Kuhn-Urban hoffend und voller Vorfreude.