Verzwickte Situation in Feldstetten: Bürger sehen schon seit Jahren teils massiv ihre Lebensqualität eingeschränkt. Sie geben vor allem einem Landwirt und seinem Hof am westlichen Ortsrand die Schuld, auch ein Schafstall eines anderen Landwirts befindet sich dort. Doch die Bauern sehen sich am Pranger und verweisen auf Genehmigungen durch das Landratsamt. Dieses hat nun Stellung bezogen.

Wobei die Antwort zunächst weder die eine, noch die andere Seite zufriedenstellen dürfte. Genehmigungsvorgänge und zugrunde liegende Berechnungen sind komplex, mehrere Abteilungen des Landratsamtes sind eingebunden. Klärung soll nun ein Termin vor Ort am Montag im Landratsamt bringen. Sprecher Bernd Weltin hat die SZ eingeladen (die dieses Angebot natürlich angenommen hat).

Reinhold Hirnings Hof in Feldstettens Westen und ein benachbarter Schafstall sollen zusammen mehr Gerüche absondern, als erlaubt. (Foto: rau)

Grundsätzlich würden Baugenehmigungen für landwirtschaftliche Betriebe, wie in Feldstetten, „immer auf der Basis des zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Rechts“ erteilt. Dies schließe neben Gesetzen, Verordnungen und Anwendungsrichtlinien auch die geltende Rechtsprechung mit ein.

Basis für die Geruchsimmissionsermittung sei die bundesweit geltende Geruchsemissionsrichtlinie (GIRL). Sie lege auch ein standardisiertes fachliches Berechnungs- und Prognoseverfahren zur Emissionsermittlung fest. Es handele sich also, wie schon berichtet, nicht um einzelne Messungen vor Ort. Bei Baugenehmigungsanträgen müssten innerhalb eines 600-Meter-Radius außerdem immer „alle Emissionen“ in die Betrachtung einbezogen werden. Deshalb geht es im Feldstetter Fall auch um zwei und nicht nur einen Betrieb.