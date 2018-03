Funkenfeuer und Feuerwurst gehören in Machtolsheim zusammen

Der schon mittags einsetzende Schneefall hat die Machtolsheimer und Laichinger Bürger nicht davon abgehalten, am Samstagabend aus ihren Häusern zu kommen, um gemeinsam dem lodernden und knisternden Funkenfeuer in Machtolsheim zuzuschauen und den Winter damit auszutreiben. Ein Spektakel, das in vielen Gemeinden auf de Laichinger Alb zelebriert wurde. Entzündet wurde der Funken von der Freiwilligen Feuerwehr am Sportplatz. Während die Funken sprühten, konnten sich die Besucher in geselliger Runde mit Glühwein oder Punsch am Feuer oder auch in der eigens dafür ausgeräumten Garage des SV Machtolsheim wärmen. Die der Kälte trotzenden Grillmeister brieten fleißig für die Hungrigen die heißbegehrte Feuerwurst und Rote. Sichtlich Spaß hatten auch die Kinder, welche ausgelassen im Schnee tobten. Foto: Anders