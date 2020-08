Für unermüdliches Engagement im Sinne der Völkerverständigung erhält sie Ehrenmitgliedschaft

Für zahlreiche Besuche und Vorträge an der Anne-Frank-Realschule in Laichingen erhielt die 99-jährige Jüdin Rachel Dror die Ehrenmitgliedschaft des Freundeskreises der Anne-Frank-Realschule Laichingen. Die stellvertretende Vereinsvorsitzende Christiane Brücklmayer-Olz und Mitglied Lieselotte Zwiesele besuchten Rachel Dror jüngst in ihrer Wohnung in Stuttgart und überreichten ihr im Namen des Vereins eine Ehrenurkunde, einen Ehren-Button sowie einen Blumenstrauß.

Familie im Verlauf des Holocaust verloren

Rachel Dror setzte sich laut Mitteilung in der Nachkriegszeit unermüdlich für Völkerverständigung und Versöhnung ein, obwohl sie ihre gesamte Familie im Verlauf des Holocaust verloren hatte. Ihr selber gelang die Flucht nach Israel, wo sie unter anderem als Polizistin arbeitete.

1957 kam sie zurück nach Deutschland und studierte noch mit 48 Jahren, um dann als Lehrerin für Bildende Kunst und Technik in der Sprachheil- und Schwerhörigen-Schule in Stuttgart zu unterrichten.

In Laichingen aktiv

Sowohl in zahlreichen Unterrichtsbesuchen in Laichingen und bei den beiden Anne-Frank-Ausstellungen an der Anne-Frank-Realschule in Laichingen in den Jahren 2004 und 2009 berichtete sie von ihrem Schicksal und zeigte darin ihre Verbundenheit mit der Schule.

Für die enge Freundschaft mit Christiane Brücklmayer-Olz und dem ehemaligen Schulleiter Kurt Wörner bedankte sie sich mit den Worten: „Meinen allerherzlichsten Dank für die Ehrenurkunde. Ich fühle mich sehr geehrt und habe mich sehr gefreut.“