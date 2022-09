Fünfereinschulung am Albert-Schweitzer-Gymnasium

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren pandemiebedingt kurz gehaltener Begrüßungen im Schulhof, konnten die diesjährigen 82 neuen Fünftklässler*innen am vergangenen Dienstag endlich wieder würdevoll im Neubau des ASG mit musikalischer Umrahmung ins Gymnasium eingeschult werden.

Schulleiterin Cordula Plappert führte den neuen Fünfern an kleinen Beispielen anschaulich vor, was auf dem Gymnasium in verschiedensten Fächern Spannendes gelehrt wird. So verwies sie mit einem herunterfallenden Stift auf das Fach Physik oder ließ die Schüler*innen rätseln, woher das Wort Omnibus wohl stammt und was es eigentlich bedeutet. Mit Blick auf die anwesenden Eltern und Großeltern und deren Haarfarbenvarianten zog sie auch noch einen Bogen zum Fach Biologie.

Die Fachschaft Musik mit Chor und Orchester repräsentierte das vielfältige AG-Angebot des ASG und spielte zum Abschluss der kleinen Feier einen Song aus dem Musical „Der blaue Planet“.

Danach gingen die 5a, 5b und 5c mit ihren Klassenlehrer*innen in die Klassenzimmer.