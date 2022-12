Fünf zu eins Punkte aus drei Partien geholt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ohne Niederlage hat die TSV TT Abteilung den letzten Vorrunden Spieltag 2022/2023 in der Laichinger Jahnhalle abgeschlossen. Die restlichen drei Teams waren schon in der Winterpause, ehe es mitte Januar 2023 mit der Rückrunde weiter geht.

Nach knapp dreieinviertel Stunden endete die spannende Partie zwischen dem TSV Laichingen I und dem SC Berg I in der Bezirksklasse 8:8 Unentschieden. Am Ende waren beide Teams letztendlich mit dem Remis zufrieden, doch die Tabellenplätzte blieben für beide gleich. Laichingen bleibt Letzter, knapp davor rangieren Bach und Berg.

Nach den Eingangsdoppeln lag der TSV mit 2:1 in Front, es spielten Wagner/Lehner gegen Gebhard/Bosler 3:1, Schmid/Zeifang gegen Maier/Gayer 0:3 und Schmauder/Stucke gegen Schilling/Maier 3:2. Am vorderen Paarkreuz standen Herbert Schmid und Philipp Wagner auf verlorenem Posten, beide verloren jeweils zweimal deutlich mit 0:3 Sätzen gegen ihre Konkurenten. Besser lief es in der Mitte, wo Jonas Zeifang zweimal siegte und Oliver Lehner 1:1 spielte. Positiv spielte auch das hintere Paarkreuz, wo Dennis Stucke zweimal erfolgreich war und Thorsten Schmauder einmal siegte und einmal verlor. Das entscheidende Schlussdoppel verloren Wagner/Lehner mit 1:3 Sätzen zum 8:8 Endstand. Dornstadt und Lonsee führen die Tabelle mit je 16:2 Punkten an.

Eine einseitige Partie war das Kreisliga A Duell zwischen der TSV Zweiten und dem TSV Berghülen I. Laichingen als Herbstmeister besiegte den Letzten der Tabelle deutlich mit 9:1 nach nicht einmal zwei Stunden in der Jahnhalle. 3:0 stand es nach den Doppeln, es spielten Kurt Lehner/Reiner Nübling gegen Zeifang/Bottenschein 3:0, Heinz Dieter Söll/Uli Rößler gegen Gößer/Kreuzer 3:1 und Mehmet Karakurum/Dieter Fuhlbrügge gegen Hempel/Frank 3:2. Kurt Lehner siegte anschließend zweimal, Ersatzmann Dieter Fuhlbrügge verlor sein Match und Nübling, Söll, Rößler und Karakurum holten je einen Zähler zum 9:1 Endstand.

Ohne zu spielen kam das zweite Jungen 19 Team zu zwei Punkten. Der TSV Schelklingen sagte das Spiel wegen Spielermangels kurzfristig ab. So beendet das TSV Team ungeschlagen die Vorrunde in der Kreisliga A als Herbstmeister mit besten Chancen auf die Meisterschaft im kommenden Jahr. Hingewiesen wird nochmals auf die Herren Vereinsmeisterschaften am 17. Dezember ab 13 Uhr und am gleichen Tag ab 19 Uhr auf die Weihnachtsfeier im Cosy.