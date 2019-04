Fußballern ist der eigene Platz peinlich: „Das ist gefährlich – macht so keinen Spaß mehr“

Wenn am Sonntag in Laichingen das Spitzenspiel der Kreisliga B Alb zwischen dem TSV Laichingen und dem TSV Herrlingen steigt, ist nicht nur die Tabellensituation Gesprächsstoff. Auch die Tatsache, dass die Partie wegen Unbespielbarkeit des Rasenplatzes wieder auf dem Laichinger Hartplatz ausgetragen werden muss, birgt Zündstoff. Die Beteiligten im Verein sind davon alles andere als begeistert.

Ostermontag, 15 Uhr: Der TSV Laichingen trifft bei sommerlichen Temperaturen auf dem staubenden Hartplatz auf den FC Langenau. Trotz unermesslicher Bodenhärte und mächtig Staub, der aufgewirbelt wird, gewinnt der TSV mit 5:1. Diese Situation könnte sich am Sonntag beim absoluten Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga B Alb zwischen dem TSV Laichingen und dem TSV Herrlingen wiederholen. Schon jetzt sind die Gemüter erregt.

„Ein Unding und unmöglich“

„Ein Unding und unmöglich. Das ist gefährlich für alle. Fußball macht so keinen Spaß mehr“, sagte Walter Ertle, der Abteilungsleiter des FC Langenau, der unlängst in Laichingen gastierte. Und auch dem nächsten Gegner aus Herrlingen wäre es natürlich anders lieber. „Was will man da machen. Mehr, als uns darauf einzustellen, geht ja nicht. Wirklich schön ist so ein Spiel aber nicht“, sagt Axel Lohrbrunner von der Abteilungsleitung des TSV Herrlingen.

Der Platz ist nicht gesperrt, aber es ist viel zu gefährlich. Er hat fast schon mehr Löcher als Gras und ist völlig aufgebrochen. Granit Nikqi, TSV Laichingen

Dass die Laichinger als Gastgeber öfters auf den Hartplatz wegen des gesperrten Rasens ausweichen müssen, ist an sich nichts Sonderbares. Dass aber der Rasen in der jetzigen Jahreszeit so marode und kaputt ist, schon. „Er ist nicht gesperrt, aber es ist viel zu gefährlich. Er hat fast schon mehr Löcher als Gras und ist völlig aufgebrochen. Im Tor steht man locker zehn Zentimeter tiefer“, sagt Granit Nikqi von der Abteilungsleitung des TSV.

Ungeliebter Ausweichplatz: Am Sonntag wird auf der „roten Erde“ in Laichingen wohl wieder mächtig Staub aufgewirbelt. (Foto: fab)

Warum der Platz derzeit unbespielbar ist, kann man sich auch beim Bauhof der Stadt Laichingen nicht erklären. „Nach den Sanierungsarbeiten im vergangenen Jahr war der Platz in einem anderen Zustand. Wir wissen gerade selbst nicht, warum er in solch’ einem Zustand ist und können es uns nicht erklären“, sagt Bauhofleiter Andreas Kuhn.

Nikqi kontert: „In den umliegenden Gemeinden funktioniert es auch, nur bei uns nicht. Das Problem ist weiterhin jenes, dass wir selber nichts selbst machen dürfen.“ Er hoffe aber weiter auf konstruktive Gespräche mit der Stadt Laichingen, der das Stadion gehört.

Laichingen will trotzdem aufsteigen

Die Fußballer der ersten Herrenmannschaft des TSV müssen sich nun damit arrangieren, dass von den restlichen sechs Saisonspielen drei daheim ausgetragen werden. „Und so wie es jetzt aussieht, können wir keines auf dem Rasen absolvieren“, schätzt Granit Nikqi. Was aber nichts an der Zielsetzung des TSV ändere, den Aufstieg in die Fußball-Kreisliga A Alb zu schaffen. Dafür soll am Sonntag ein großer Meilenstein genommen werden. „Wenn wir gewinnen, haben wir es wieder selber in der Hand und dafür werden wir alles tun“, sagt Nikqi und ergänzt: „Zumindest regnet es bis dahin ein wenig, ganz so stauben wird es deshalb nicht“, fügt Nikqi hinzu. Das Hinspiel beider Teams endete torlos mit 0:0.