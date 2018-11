Fußball: SV Westerheim schüttelt Konkurrenz weiter ab

Ein perfektes Fußballwochenende gab es für den SV Westerheim in der Fußball-Kreisliga A Alb: Neben dem 5:1-Erfolg in Scharenstetten gab es für den Verfolger TSV Bermaringen beim 1:2 gegen Bernstadt den nächsten Rückschlag. Rückschläge mussten auch der TSV Blaubeuren (3:4 gegen Westerstetten) und vor allem der SC Heroldstatt beim 2:5 in Albeck verkraften.

SV Scharenstetten - SV Westerheim 1:5 (0:2). Mit Dauerfeuer wurden die Scharenstetter Kicker in der ersten Halbzeit bearbeitet, die ersten Tore ließen deshalb nicht lange auf sich warten. Stephan Sonnentag (2.) und Tobias Bohnacker (5.) waren erfolgreich. Jetzt ließ es der SVW etwas ruhiger angehen, schnupperte aber immer wieder am dritten Tor. Dies folgte nach 63 Minuten durch Andreas Jotz. Scharenstettens kleines Ausrufezeichen durch den Treffer von Mohamad Nakkar (63.) wurde ebenfalls schnell ausradiert. Joshua Maahs und Thomas Schulz erhöhten noch auf 1:5. Reserven: 1:1.

TSV Blaubeuren - TSV Westerstetten 3:4 (0:2). Am Ende spielte auch das Glück eine große Rolle in der Partie: Während der TSV Westerstetten durch Dominik Schädler mit einen Freistoß in den Winkel in Führung gegangen war, klatschte ein Freistoß aus ähnlicher Position von Philipp Kannemann beim Stand von 3:4 in der Schlussminute nur ans Lattenkreuz. Dennoch musste sich der TSV eingestehen, dass er die erste Halbzeit völlig verschlafen hatte, in der er durch einen zusätzlichen Treffer von Afrim Krasniqi (12.) mit 0:2 im Hintertreffen lag. Max Deißler (52.) und Roman Lehle (64.) glichen danach aus, doch zwei weitere Tiefschlafphasen ließen den Gast erneut jubeln. Michael Weber und Dominik Schädler stellten auf 2:4 (67./72.). Das 3:4 durch Mario Wenzel (77.) brachte deshalb nur etwas mehr Hoffnung, aber keine Punkte. R.: 4:0.

SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Hörvelsingen 2:1 (2:0). Auch weil die Konkurrenz aus Asch, Oberelchingen und Albeck am Wochenende punktete, war der Heimsieg ein immens wichtiger. Dieser ging auch völlig in Ordnung, da die SGM neben den beiden Treffern von Nico Klein (11./48.) die weitaus besseren Chancen hatte. Nico Klein verpasste nach dem Wechsel mit einem Pfostenschuss das mehr als verdiente 3:0. Als Hörvelsingen dennoch der überraschende Anschluss durch Jochen Thierer gelang (63.), war die Partie lange spannend, doch Hörvelsingen war am Ende zu ideenlos, um sich nochmals dem Ausgleich zu nähern. Reserven: 4:0.

TSV Albeck - SC Heroldstatt 5:2 (2:2). Der SC Heroldstatt wurde etwas von der forschen Taktik des Gastgebers überrascht, sodass es auf beiden Seiten zuerst mit Vollgas voraus ging. Erdem Kayikci (11.) und Adrian Postolica (36.) trafen für den TSV Albeck, Lamin Jameh (8.) und Dennis Schmid (14.) für Heroldstatt. Nach dem Wechsel brachte der schnelle Treffer durch Kayikci (49.) den Tabellendritten etwas aus dem Tritt, was sich durch eine Gelb-Rote Karte für Kai Hirschle noch verschlimmerte. Mit den darauf folgenden Treffern von Christian Hauff (66.) und Kayikci (70.) war die Partie nun schnell entschieden. Reserven: 3:1.

TSV Bermaringen - TSV Bernstadt 1:2 (1:2). 1:0 Christian Peter (15.), 1:1 Fatih Kilic (37.), 1:2 Samuel Jost (40.). Reserven: 2:0.

FC Neenstetten - TSV Altheim/Alb 5:3 (3:1). 1:0, 3:0 Schristian Schmohl (13./33.), 2:0 Sebastian Häge (28.), 3:1, 3:2 Tobias Preissing (41./51.), 4:2 Güven Sir (53.), 4:3 Mike Schnierer (86.), 5:3 Sener Berber (90.). Reserven: 2:1.

SF Rammingen - FV Asch/Sonderbuch 1:2 (1:2). 1:0 Philipp Klaiber (19.), 1:1, 1:2 Heiko Weber (26./45.). Reserven: 0:1.

SV Oberelchingen - TSV Seißen 3:0 (2:0). 1:0 Philipp Mannes (6.), 2:0 Sebastian Höggl (29.), 3:0 Nico Kurz (46.). Reserven: 4:1.