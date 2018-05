Fußball-Fans der Laichinger Alb besuchen den VfB Stuttgart

Alle sind sie am vergangenen Samstag dabei gewesen: Großmütter, Mütter, Opas, Väter und vor allem fußballbegeisterte Kinder, natürlich im VfB-Look mit dem roten Brustring. Die Volkshochschule Laichingen–Blaubeuren–Schelklingen hatte die Ausfahrt in die Mercedes-Benz-Arena organisiert, die „Schwäbische Zeitung“ war ebenfalls dabei und reduzierte für ihre Leserinnen und Leser die Gebühr um fünf Euro.

Und so fuhren 26 Fußballfreunde aus Blaubeuren und Laichingen nach Stuttgart in den Neckarpark, um die Mercedes-Benz-Arena an einem spielfreien Tag nach der langen Bundesligasaison des VfB zu erkunden. Im Bus gab es Informationen des Reisebegleiters über die Geschichte dieser traditionsreichen Sportstätte. Allein in ihrem jeweiligen Namen spiegelt sich deutsche Geschichte wider.

1933 fertiggestellt, im Jahr der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hieß sie „Adolf-Hitler-Kampfbahn“, in der Zeit nach dem Kriege während der amerikanischen Besatzungszeit „Century-Stadium“, von 1949 bis 1993 „Neckarstadion“, dann „Gottlieb-Daimler-Stadion“ und seit 2008 „Mercedes-Benz-Arena“. Man erfuhr auch einiges über das erste Nachkriegsspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft vor 103 000 Zuschauern im Neckarstadion gegen die Schweiz, und schließlich wurde noch an einige legendäre Fußballspieler des VfB, Karl Bögelein, Robert Schlienz und Erwin Waldner, erinnert.

Presse-Raum besichtigt

Dann aber stehen die Besucher von der Alb vor der großen Haupttribüne und werden von der charmanten und klugen Führerin, „Arena-Guide“ Sarah Keitel, begrüßt. Zunächst besuchen die Gäste den Pressekonferenz-Raum, in dem die Trainer nach dem Spiel mit beredten Worten erklären, warum man gewonnen oder verloren habe. Natürlich nehmen die Besucher auch auf dem Podium Platz, um sich ablichten zu lassen.

Auf dem gleichen Weg, den auch die Spieler nehmen, geht es dann schnurstracks in die Umkleidekabine der VfB-Profis, wo schon die Jerseys für die neue Saison, allerdings noch ohne Spielernamen, an den Haken hängen. Bei weitem die meisten Fragen stellen die Kinder: „Wer ist der beste Spieler beim VfB?“, „Wo sitzt der Mario Gomez?“, „Was war der höchste Sieg des VfB?“. Kenntnisreich und pädagogisch geschickt antwortet Sarah Keitel: Den besten Spieler zu nennen, das sei so eine Sache, dann zeigt sie tatsächlich die Plätze, wo die einzelnen Stars in der Halbzeitpause sitzen. Beim höchsten VfB-Sieg muss sie passen, aber das macht nichts: Innerhalb kürzester Zeit hat ein Papa mit Hilfe seines Smartphones dies ermittelt: 1977, 8:0 gegen Jahn Regensburg.

Und nun steht man im Kabinengang, wo sich die Profis vor dem Spiel aufstellen, die Einlaufmusik wird angestellt, und die Gäste aus Laichingen und Blaubeuren begeben sich durch den Spielertunnel hinaus ins weite, leere Rund der Mercedes-Benz-Arena – ein überwältigender Eindruck. Man weiß zunächst gar nicht, wo man überall hinschauen soll: hinter sich die mächtige Haupttribüne, auf der anderen Seite die Kärcher-Tribüne, zur Rechten die Untertürkheimer und links die Cannstatter Kurve. Dorthin geht es nun, zum Stehplatzbereich, wo sich an den Heimspielen mehr als 8000 VfB-Fans ein lautstarkes Stelldichein geben.

Ab in die VIP-Logen

„VIPs – very important persons“, sehr wichtige Persönlichkeiten, das sind heute die Älbler in der Mercedes-Benz-Arena. Somit geht man auf der Haupttribüne hinauf in den VIP-Logen-Bereich, setzt sich auf weichgepolsterte und beheizbare Sessel, genießt den tollen Blick auf die Spielfläche und lässt sich von Begleiterin Sarah Keitel interessante Einzelheiten erläutern. Da aber heute kein Catering-Unternehmen in Aktion ist, müssen die Besucher auf die Bewirtung leider verzichten.

Wie im Flug sind die 90 Minuten im fünftgrößten Stadion Deutschlands vergangen. Obwohl schon gut ausgerüstet, decken sich einige Teilnehmer im VfB-Center noch mit weiteren Fan-Artikeln ein, und befriedigt und von vielen Eindrücken erfüllt, fahren sie wieder hinauf auf die bucklige Alb. Eine Teilnehmerin bringt es auf den Punkt: „Ein bisschen fußballverrückt sind wir alle.“