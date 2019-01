Fußball-C-Junioren: Laichingen schrammt knapp am Turniersieg vorbei

Beim Fußballhallenturnier der C-Junioren in der Laichinger Jahnhalle hat der gastgebende TSV Laichingen nur knapp den ersten Platz verpasst.

In einem hochklassigen und dramatischen Finale musste er sich dem VFL Pfullingen nach Verlängerung mit 3:5 geschlagen geben. An fehlendem Kampfgeist lag es gegen die favorisierten Pfullinger jedoch nicht: So lagen die Laichinger bereits mit 0:3 zurück, ehe sie mit einem tollen Schlussspurt noch die Verlängerung erkämpften. Auf einem ebenso hervorragenden dritten Rang landete die SGM Nellingen/Aufhausen. Sie schlug im kleinen Finale den TSV Köngen mit 2:1. Insgesamt nahmen zwölf Teams am „Betten-Striebel-Cup“ teil, die in zwei Sechsergruppen um den Einzug ins Viertelfinale kämpften. Hier war für die SGM Machtolsheim/Merklingen bereits Endstation, die dort mit 0:3 dem TSV Laichingen unterlag. Der SV Westerheim schied ebenfalls im Viertelfinale aus.