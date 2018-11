Fußball auf der Alb: Diese Teams müssen nachsitzen

Im Fußballbezirk Donau/Iller werden am Samstag (14.30 Uhr) einige Nachholspiele absolviert. Mit dabei sind auch die SGM Nellingen/Auhausen (in Ballendorf) und der TSV Berghülen (gegen Herrlingen), die in der Fußball-Kreisliga B Alb um Punkte kämpfen. In der Fußball-Bezirksliga wird gar ein ganzer Spieltag nachgeholt, bei dem der FC Blaubeuren den TSV Obenhausen empfängt. In der Fußball-Kreisliga A Alb ist nur der TSV Blaubeuren gegen Bernstadt im Einsatz.

Fußball-Kreisliga A Alb

In der Fußball-Kreisliga A Alb hat der TSV Blaubeuren die Chance, ein versöhnliches Jahresende zu finden. Dabei trifft er in einem Heimspiel am Samstag ab 14.30 Uhr auf den TSV Bernstadt. Für die Blaubeurer wäre ein Sieg zum einen nochmals wichtig, um den Abstand auf den Tabellenzweiten aus Bermaringen auf sieben Punkte schrumpfen zu lassen, zum anderen stehen die Bernstatter mit zwei Punkten Vorsprung auf den TSV ebenfalls in Lauerposition auf Rang zwei. In der einzigen weiteren Kreisliga A Alb Partie am Samstag empfängt der FC Neenstetten den FV Asch/Sonderbuch.

Fußball-Kreisliga B Alb

In der B-Liga sind mit der SGM Nellingen/Aufhausen und dem TSV Berghülen zwei Teams aus der Region im Einsatz. Dabei kann und will die SGM Nellingen/Aufhausen nochmals die beiden Spitzenteams aus Laichingen und Herrlingen angreifen. Keine leichte Aufgabe wird dabei aber das Auswärtsspiel beim SV Ballendorf. Die Ballendorfer gelten als eine der spielstärksten Teams der Liga und können sich mit einem Heimsieg ebenfalls nochmals an Rang zwei heranpirschen.

Der TSV Berghülen hat am Samstag nochmals eine richtige Mammutaufgabe zu erledigen. Zu Gast ist der TSV Herrlingen, der derzeit auf Rang zwei steht. Nach dem Berghüler Heimsieg gegen den SV Suppingen kann der TSV mit einem Heimsieg die Wogen nochmals glätten und bis auf Rang sechs hervorspringen. Der Abstand auf den Tabellenzweiten aus Herrlingen würde dann nur noch machbare sechs Punkte betragen. Außerdem trifft am Samstag der SC Lehr auf den SV Weidenstetten.

Fußball-Bezirksliga

In der Fußball-Bezirksliga ist nochmals ein volles Programm angesagt. Gleich acht Partien werden, wenn das Wetter es zulässt, ausgetragen. Unter anderem trifft der FC Blaubeuren dabei auf den TSV Obenhausen. Während der Aufsteiger aus Obenhausen mit 24 Punkten beruhigt in den Spieltag am Samstag gehen kann, müssen die Blaubeurer nochmals versuchen, auf Distanz auf den Relegationsplatz zu kommen. Dieser beträgt derzeit nur sechs Punkte. Mit einem Heimsieg könnte der FC natürlich etwas beruhigter in die Winterpause gehen.