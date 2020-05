Frust und Freude bei den Kickern im Bezirk Donau/Iller

Seit Dienstag herrscht auch bei den Amateurfußballers aus der Region endlich Klarheit: Die Fußballsaison ist nach dem Beschluss des Baden-Württembergischen Fußballverbands quasi beendet (die Schwäbische Zeitung berichtete). Der Ligaprimus darf aufsteigen, Absteiger wird es keine geben. Die Stimmen der Teams aus der Region, ob sie diesen Beschluss begrüßen oder nicht, fallen unterschiedlich aus.

Milde gesagt: überhaupt nicht zufrieden ist der Bezirksligist FC Blaubeuren mit der Empfehlung des WFV, die erst zwischen dem sechsten und 27. Juni zu einem Beschluss werden soll. „Für uns ist es natürlich die schlechteste Entscheidung. Wir werden das so nicht hinnehmen“, sagt Blaubeurens Abteilungsleiter Bülent Aksakal. „Wir haben seit zehn Jahren darauf hingearbeitet, wo wir jetzt stehen“, betont Aksakal. Mit fünf Punkte Rückstand steht der FCB nämlich auf Rang zwei der Bezirksliga und hat dementsprechend noch Chancen auf die Meisterschaft oder über die Relegation in die Landesliga aufzusteigen. „Natürlich geht die Gesundheit vor, aber wir haben Kontakt zu vielen anderen Teams, die in einer ähnlichen Lage sind wie wir. Wir werden auf jeden Fall eine Stellungsname schreiben, dafür haben wir laut WFV bis zum 19. Mai Zeit“, erklärt Aksakal.

Kritik am Verband

Zum einen bemängelt der Abteilungsleiter das lange Schweigen des WFV. „In anderen Bundesländern wurden Feedbacks und Umfragen von den Vereinen eingeholt. Vom WFV kam eigentlich gar nichts. Die zweite Option wäre gewesen, dass im September die Saison fertig gespielt wird. Wieso sollen wir diese nicht nutzen?“, sagt Aksakal. „Der WVF hat die Entscheidung getroffen, die am wenigsten auf Widerstand trifft. Wir finden das nicht fair.“ Gerade deshalb bleibt der FCB weiterhin am Ball, Planungen für kommende Saison waren bisher nicht möglich. „Wie sollen wir planen, wenn erst im Juni endgültig entschieden wird. Das was wir machen können, ist unseren Trainingsbetrieb in nächster Zeit wiederaufzubauen.“ Dennoch bleibt für den FCB ein positiver Aspekt erhalten. Nach der Quotientenregel würde der FC Blaubeuren II als Aufsteiger von der Kreisliga B IV in die Kreisliga A Alb feststehen.

Bernstadt fügt sich

Auf Platz zwei, hinter dem nun feststehenden Meister TSV Blaubeuren, stand der TSV Bernstadt bisher, jedoch in der Fußball-Kreisliga A Alb. „Die Entscheidung ist, wenn du auf dem zweiten Tabellenrang stehst, natürlich hart. Aber wenn man die Rechtsgrundlage anschaut, ist das kongruent zu der jetzigen, da diese klar definiert ist“, sagt Bernstadts Abteilungsleiter Bernd Ziegler. So hat man als Tabellenzweiter nicht das Aufstiegsrecht, sondern nur eine Aufstiegschance. „Wir nehmen das jetzt mit Zähneknirschen hin, auch wenn der Kampf um Rang zwei ein spannender gewesen wäre. Der TSV Blaubeuren hat sich den ersten Rang definitiv verdient“, sagt Ziegler. „Wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, gibt es einfach keine Blaupause. Wichtig ist, dass es keine Hängepartie mehr gibt und wir vom WFV eine klare Message bekommen“, ergänzt Ziegler. „Natürlich wäre ein Relegationsturnier oder ähnliches schön gewesen. Aber ohne Zuschauer ist das undenkbar, das gehört auch im Amateurfußball dazu.“

Harte Entscheidung für SV Pappelau/Beiningen

Ganz hart trifft es in der Fußball-Kreisliga B Alb natürlich den SV Pappelau/Beinigen. Punktgleich mit dem FC Langenau, steht er wegen des schlechteren Torverhältnisses auf dem zweiten Rang. „Dass Langenau dann als Aufsteiger feststeht ist klar, auch wenn es für Pappelau sehr bitter ist“, sagt der Bezirksvorsitzende Manfred Merkle. „Es ist eine verrückte Zeit, in der man es nicht recht machen kann. Jeder sieht es eben aus seiner Sicht, was ok ist. Man hat eben eine Regelung finden müssen, womit die meisten damit klarkommen“, sagt Merkle. „Verschieben macht für mich keinen Sinn, da man auch im September nicht weiß, ob es weitergehen kann“, so Merkle.

Auch die Laichinger Fußballer sind im Einklang mit dem bisherigen Beschluss. „Unabhängig, wo wir stehen, denken wir, dass es so am besten ist“, sagt Sebastian Frank von der Abteilungsleitung der TSV Laichingen. „Wenn man im September starten würde, würde sich alles sehr weit nach hinten ziehen. Das könnte noch alles unüberschaubarer machen“, sagt Frank. „Jetzt herrscht Klarheit und das ist das Wichtigste.“

Laichingen blickt in die Zukunft

Auch wenn mit einer leichten Abweichung, haben die Verantwortlichen des SV Westerheim an einen Beschluss wie diesen geglaubt. „Auch wenn ich damit gerechnet habe, dass der Aufstieg wegfällt, sind wir sicher, dass es bei diesem Beschluss bleiben wird“, sagt Jochen Doll von der Abteilungsleitung des SVW. „Das Thema mit der Aufstockung der einzelnen Ligen muss dann die Staffelleitung entscheiden“, fügt Doll hinzu. Durch den Beschluss vom Dienstag hat sich für den SVW aber möglicherweise ein anderes Türchen geöffnet. Überlegungen die eigene Reserve in der Kreisliga B Alb starten zu lassen, gab es schon vor der Corona Krise. „Theoretisch sind die Jungs nun drei Jahre hintereinander Meister geworden, das wäre auf jeden Fall ein neuer Anreiz. Außerdem kommen in der kommenden Saison zehn weitere Spieler aus der A-Jugend hinzu. Darauf müssen wir reagieren“, sagt Doll.

Heroldstatt profitiert

Sportlich von der Entscheidung positiv beeinflusst wurde der SC Heroldstatt als derzeitiger Tabellenletzter der Fußball-Kreisliga A Alb. „Wir haben natürlich davon profitiert, weil es jetzt ja keine Absteiger gibt“, sagt Heroldstatts Trainer Christian Wegner. „Ich war mir bis zum Ende nicht sicher, wie der WFV entscheiden wird. Aber ich finde, dass es die beste Lösung ist, auch wenn es natürlich Extremfälle im Kampf um den Aufstieg gibt“, sagt Wegner. „Für uns selbst ist es natürlich immer besser eine Liga höher zu spielen. Aber selbst, wenn wir abgestiegen wären, wäre es aufgrund des großen Zusammenhalts im Verein auch in der Kreisliga B Alb ohne Probleme weitergegangen.“