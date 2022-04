Frohsinnhüpfer sucht Märchenfreunde

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dornröschen trifft im Schlaf auf Rotkäppchen – Hoppla, da stimmt doch etwas nicht, fragt sich sogleich jeder Märchen-Affine. Ja, im neuen Minimusical der Frohsinnhüpfer geht es heuer um Märchen. Und zwar nicht um eines, sondern gleich eine ganze Reihe beliebter Märchen, die die Kinder sich aussuchen können. In wunderbaren Liedern werden die Märchen besungen. 26 Kinder haben sich nach dem Coronastillstand wieder bei den Frohsinnhüpfern eingefunden. Die Kinder bringen sich nicht nur beim Singen mit Begeisterung ein, sondern steuern viele tolle Ideen bei. So hat sich etwa schon ein hübsch eingekleidetes Rotkäppchen gefunden.

Noch können Kinder in die Proben einsteigen, die Frohsinnhüpfer freuen sich über jede Verstärkung, denn es gilt nicht nur im Chor zu singen, sondern ebenso kann, wer mag, solistisch singen, oder eine der kurzen Spielszenen übernehmen. Der Kinderchor probt in zwei Altersgruppen, die Kleinen von vier bis sechs Jahren beginnen samstags von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, ab 10.45 Uhr singen die bis 12-Jährigen. Geprobt wird in den Räumen des Frohsinn in der Radstraße 8 im Obergeschoss. Gerne können auch Begleitpersonen dabei sein, sagt Chorleiterin Elke Tuchnolwski.