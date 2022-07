Frohsinnhüpfer des Gesangvereins sind unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit viel Freude und Engagement waren die Frohsinnhüpfer nach ihrem Auftritt beim 150-jährigen Jubiläum weiter unterwegs. Gleich am nächsten Wochenende, dem 17. Juli waren 22 fröhliche Kinder bei herrlichem Sommerwetter in Bad Urach. Dort feierte der Chorverband Ludwig-Uhland sein 100 + 2-jähriges Jubiläum. Die Frohsinnhüpfer sangen fröhliche Lieder auf der Bühne am Marktplatz. Unter anderem „Alle meine Entchen“ in einer rockigen Version. Tapfer hielten sie bei den heißen Temperaturen die Wartezeit bis zum Auftritt aus.

Am Wochenende vom 22. Juli nun führten 26 Mädchen und Jungen das Märchen Musical „Der Dornröschenschlaf“ im Cube des Albert-Schweizer Gymnasiums auf. Über 100 Gäste schauten fasziniert den Kindern zu. Verschiedene Märchen kamen in wundervollen Kostümen und passenden Requisiten zur Aufführung. Manche Zuschauer staunten über den Mut der Kinder, solistisch zu singen oder eine Sprechrolle gekonnt vorzutragen. Viel Beifall war der Lohn der kleinen Künstler. Bei anschließendem Kaffee, Kuchen und Getränken klang der Nachmittag fröhlich aus.

Das nächste Projekt startet am Samstag 17. September. Kindergartenkinder ab 3 Jahren proben im Frohsinnraum über der Stadtbücherei von 9.30 - 10.30 Uhr und Kinder ab Klasse 1 bis 12 Jahre von 10.45 - 11.45 Uhr. Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. Es wird ein Weihnachtsmusical „Das Geschenk des Himmels“ wieder einstudiert. Es konnte wegen Corona 2021 nicht aufgeführt werden.

Wir freuen uns auf viele singfreudige Kinder!