Frohsinn stellt Findling unter Linde auf

Das 150-jährige Vereinsjubiläum des Frohsinn wirkt weiter nach. Nach dem Jubiläumskonzert im Juli haben diesen Monat Mitglieder einen Findling unter der Linde beim Wasserhäusle auf dem Alenberg aufgestellt. Mitglieder es Frohsinn haben anstatt, wie sonst, ihre Stimme, Schaufel und Pickel eingesetzt, damit der beachtliche Felsbrocken verkehrssicher auf der Wiese unter der Linde aufgestellt werden konnte. Diese Linde hatte der Frohsinn vor vielen Jahren als Gastgeschenk für einen Konzertauftritt bei einem befreundeten Chor erhalten und auf der Wiese am Alenberg eingepflanzt. Bald soll ein Schild, anzubringen auf dem Findling, daran erinnern. Der Frohsinn wird am 1. Mai im kommenden Jahr daher an dieser Stelle ein Maienständchen singen und damit Findling samt Schild einweihen. Am besten den Termin jetzt schon vormerken. Der Verein bedankt sich beim Dietmar Rösch vom Schotterwerk Rösch Söhne für das Überlassen, Transportieren und der Hilfe eines Mitarbeiters beim Aufstellen des beachtlichen Findlings.