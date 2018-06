Frohsinn singt „Jericho“ als Uraufführung

Wieder einmal bringt der Frohsinn ein Werk des Chorleiters und Musikers Hellmut Stolz zur Uraufführung: „Jericho“. Für die Aufführung wird ein Projektchor gebildet; dazu sind neue Sänger und Sängerinnen willkommen.

Beim biblischen Mythos zu „Jericho“ denkt jeder an die fallenden Mauern und die Trompeten. Dass die biblische Geschichte vom Mauerfall, ausgelöst durch sieben „Schofaren“, damalige Klanghörner, von dem von Gott auserwählten Volk, das nach langer Wanderschaft ausgehungert in die Stadt einziehen soll, so nicht geschehen sein kann, darüber sind sich Theologen und Historiker einig. Sie ist ein Mythos, in der die Schlacht um Jericho eine Metapher ist und Jericho ein Symbol, sagen sie.

Den Musiker und Komponisten Hellmut Stolz konnte das nicht abhalten, eben diesen Mythos musikalisch aufzuarbeiten – als sakrales Oratorium. Nach zehn Musicals und Choricals sowie zahlreichen Arrangements im Laufe seiner fast 50-jährigen Chorleitertätigkeit ist dies das erste sakrale Werk. Schon lange hatte der 67-Jährige im Sinn, „Jericho“ zu schreiben, bevor er seine Musikerlaufbahn beendet, wie Stolz augenzwinkernd sagt. Der Frohsinn Laichingen hat bereits sein Chorical „Max und Moritz“ als Premiere mit ihm auf die Bühne gebracht.

Mit dem Frohsinn will Stolz auch „Jericho“ uraufführen. Und zwar in einem ähnlichen Stil, wie vor zwei Jahren „My Fair Lady“: Die Sängerinnen und Sänger spielten die gesungenen Szenen nach, Sprecher füllten die erzählerischen Lücken zwischen den Liedern. Für eine größtmögliche Authentizität gilt es daher, die Lieder auswendig zu singen und eine dieser biblischen Zeit stilistisch nachempfundene Kleidung legt Stolz dem Frohsinn ebenfalls ans Herz. Stolz hat in seiner Komposition populäre musikalische Elemente für die heutigen Hörgewohnheiten der Zuhörer eingebaut.

16 Lieder enthält das modern anmutende Werk. Begleitet werden die Choristen mit Instrumentalmusik. Für den Chor ist das Werk eine Herausforderung, nicht nur gilt es, die Lieder einstudieren, sondern insgesamt werden elf szenische Bilder der musikalisch erzählten Geschichte auf der Bühne dargestellt. Musik, Gesang, Texte und die dargestellten Bilder ergänzen sich so zum großen Ganzen. Damit das „auserwählte Chorvolk“ ordentlich Klangvolumen erreicht, bietet der Frohsinn engagierten Choristen an, bei diesem Projekt „Jericho“ mitzuwirken.

Der Einstieg bietet sich am besten ab Freitag, 2. Februar, an. Geprobt wird freitags von 18 Uhr bis 19.30 Uhr im zweiwöchigen Rhythmus im Probenraum des Frohsinn Laichingen, in der Radstraße 8. Versierte Sänger können bis nach Ostern einsteigen. Bei Bedarf stellt der Chorleiter für die jeweiligen Stimmen eine Übungs-CD bereit. Infos hat Richard Behlmer unter Telefon: 07333 / 5387.