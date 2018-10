Frohsinn probt für großes szenisches Projekt

Eindrucksvoller, mehrstimmiger Gesang tönt durch den Probenraum im alten Radschulgebäude am Duceyer Platz. Er stammt von den Chormitgliedern des Laichinger Gesangvereins Frohsinn, die sichtlich Spaß an der Sache haben: Singend gestikulieren sie miteinander und stacheln sich so gegenseitig an, noch kräftiger zu singen.

Ob sie dabei von Chorleiter Hellmut Stolz am Flügel begleitet werden oder ein a cappella-Stück mit Sprecheinsätzen präsentieren, spielt keine Rolle – die Chormitglieder beherrschen ihr Handwerk. Davon kann man sich demnächst selbst überzeugen: Im November bietet der Frohsinn etwas Besonderes an. Seit Januar probt der Chor für den großen Moment. 17 Stücke werden immer und immer wieder durchgenommen, um auch die letzten Schwachstellen zu finden und zu beseitigen. Hellmut Stolz motiviert die Mitglieder und übt Kritik, wo es nötig ist, um den Chor zu Höchstleistungen anzuspornen. Das auswendige Singen funktioniert noch nicht bei allen – als ein Textpatzer vorkommt, sagt er: „Gut, dass das heute passiert und nicht an der Aufführung.“ Bei dieser dürfen sich die Zuhörer auf ein großes szenisches Projekt mit Gesang, Sprechern und Instrumenten freuen, dass von Chorleiter Hellmut Stolz in Musik und Szene gesetzt wurde – ganz ohne Textpatzer.