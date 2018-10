Frisst das neue Gewerbegebiet noch mehr Fläche?

Das geplante neue Interkommunale Gewerbegebiet zwischen Nellingen und Merklingen könnte größer ausfallen als gedacht: Der Planungsausschuss des zuständigen Regionalverbandes Donau-Iller will dem Gewerbepark mehr Platz einräumen: 70 statt 50 Hektar.

Noch ist nichts in Stein gemeißelt. Jedoch hat der Planungsausschuss des Regionalverbandes Donau-Iller am Dienstag beschlossen, dass in den Entwurf für einen neuen Regionalplan eingearbeitet werden soll: Das Vorranggebiet für Gewerbe zwischen Merklingen und Nellingen soll 70 Hektar umfassen. Bislang hatte sich der kommunale Verband RSA (Region Schwäbische Alb) immer nur stark gemacht für 50 Hektar. Nun soll das Gebiet weiter wachsen?

Geht es nach dem Planungsausschuss des Regionalverbandes soll dies zumindest möglich sein. Diesem gehören länderübergreifend fünf Landkreise in Baden-Württemberg und Bayern an – unter anderem der Alb-Donau-Kreis – sowie die Städte Ulm und Memmingen. Der Regionalverband soll zwischen landesplanerischen Vorgaben und der kommunalen Bauleitplanung vermitteln. Zu diesem Zweck erstellt er den Regionalplan. Bei diesem handelt es sich um eine „zusammenfassende, überörtliche Leitvorstellung zur Ordnung und Entwicklung einer Region“. Der Regionalplan ist „maßgebend für die Bereiche Siedlung, Verkehrswesen, Wirtschaft und Freiraum“, so der Regionalverband. Der Gewerbepark zwischen Merklingen und Nellingen kann nur realisiert werden, wenn dies so auch im Regionalplan steht.

Nun 70 statt 50 Hektar – freut dies Klaus Kaufmann, den Vorsitzenden des Verbandes RSA, welcher das neue Interkommunale Gewerbegebiet realisieren möchte? Der SZ teilt Kaufmann kurz und knapp mit: „Entscheidend ist, was wir machen – und das sind 50 Hektar.“ Hört sich zunächst klar an, jedoch: In der Vergangenheit hatte der Verbandsvorsitzende auch betont, dass Erweiterungsmöglichkeiten auf langfristige Sicht nicht schlecht wären. Dies war auch ein Kriterium der Standortsuche und -findung, für die der Verband RSA das Reutlinger Büro Künster eingeschaltet hatte (wir berichteten mehrfach).

Eigene Untersuchung

Warum aber sieht der Regionalverband nun mehr Spielraum für Gewerbe in dem Gebiet als der RSA-Verband selbst? Ein Grund könnte sein: Der Regionalverband hatte separat zur Künster-Untersuchung eine eigene Standortuntersuchung für den Gewerbepark durchführen lassen, eben mit dem Ergebnis: 70 Hektar sind möglich. Zunächst sah der Planungsausschuss sogar Platz für 80 Hektar Gewerbe. Wegen Biotopen wurden aber zehn wieder herausgenommen.

Nächstes Jahr soll der neue Regionalplan fertig sein. Und dann geht der Plan in die Anhörung, sprich: Über ihn wird beraten. Und das sicher auch auf der Laichinger Alb. Klaus Kaufmann ist auch Mitglied der Verbandsversammlung des Regionalverbandes.