Freude beim VEEE: Erneuerbare Energie hat Kohlestrom abgehängt

Rolf Böhringer (Zw.v.li.) und Hans Baumann (sein Stellvertreter; daneben) bleiben die Vorstände des Verbunds der Erzeuger erneuerbarer Energien (VEEE), der seinen Sitz in Laichingen hat. Einstimmig wurden die beiden bei der Hauptversammlung in der Post in Feldstetten in ihrem Ämtern bestätigt.

Böhringer ließ laut Mitteilung erfreut wissen, dass die erneuerbare Stromerzeugung im vergangenen Jahr in Deutschland „erstmals größer war“, als die Stromerzeugung aus Braun- und Steinkohle. 40,1 Prozent der erzeugten Energie im Jahr 2018 seien durch erneuerbare Energien erzeugt worden, 2017 waren es 38,5 Prozent. Diese aktuellen Kennzahlen würden zeigen, „dass die Energiewende auf dem richtigen Weg ist“. Am Donnerstag statteten Böhringer und Baumann der Laichinger Stadtbücherei einen Besuch ab; sie überreichten Büchereileiterin Marion König (Zw.v.re.) und ihren Mitarbeiterinnen Lena Findeisen (re.) und Kristina Wörz (li.) ein Exemplar des Buchs „10 Argumente gegen das Elektroauto – welche Sie gleich vergessen können“. Insgesamt spendet der VEEE zehn Exemplare des Buchs an die Büchereien der Region; in Westerheim, Heroldstatt, Tomerdingen und Römerstein.