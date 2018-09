Frei.Wild darf wieder spielen: Verein gibt Gelände frei

Eine wichtige Weiche zur neuerlichen Ausrichtung des Deutschrock-Festivals auf dem Laichinger Flugplatz ist gestellt worden: Der Flugsportverein und seine Mitglieder haben sich dazu entschlossen, dem Veranstalter ihr Gelände abermals zur Verfügung zu stellen.

Am Samstag teilte Alfred Schosser, einer der Vorstände des Flugsportvereins (FSV) mit, dass sich der Beirat des Vereins „einstimmig für eine Wiederholung des Festivals in 2019 ausgesprochen“ habe. Schosser nennt dafür mehrere Gründe, unter anderem den „erfolgreichen und friedlichen“ Verlauf des „Rock-dein-Leben“-Festivals im Juli, den Umstand, dass die damals beteiligten Organe (Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltungsverband, Landratsamt, Polizei) sich „sehr positiv“ über den Verlauf geäußert hätten und jenen, dass die betroffenen Landwirte nach dem diesjährigen Festival zufrieden gewesen seien mit dem Zustand ihrer Grundstücke. Diese hätte erklärt, ihre Flächen auch für 2019 zur Verfügung zu stellen. Auch Feuerwehr und DRK hätten keine Einwände geäußert.

Weiter lässt Schosser wissen, dass der Wunsch einer Wiederholung von verschiedenen Seiten an den Verein heran getragen worden seien. Auch nennt er die Online-Befragung der „Schwäbischen Zeitung“, bei der sich rund 90 Prozent der etwa 3900 Teilnehmer für eine Wiederholung ausgesprochen hätten.

Schosser führt außerdem „vielfältigen Zuspruchs aus der Bevölkerung“ ins Feld. Und nicht zuletzt nennt er den Umstand, dass Veranstalter Andy Kamm die erneute Ausgabe bunter und mit einem breiteren Programm über die Bühne gehen lassen möchte.

Doch es gibt weiterhin Skeptiker: Zu diesen zählt Bürgermeister Klaus Kaufmann. Seine Kritik macht er vor allem an der umstrittenen Band Frei.Wild fest, die neben der Band Unantastbar auch 2019 auftreten soll. Weiter hatten auch Laichinger Bürger in Leserbriefen an die SZ bereits ihre ablehnende Haltung gegenüber einer Wiederholung unter ähnlichen Vorzeichen wie 2018 klar gemacht.

Die letztendliche Entscheidung für eine Wiederholung hätten die Mitglieder des Vereins getroffen, so Schosser abschließend. Diese Abstimmung habe am Freitagabend stattgefunden. Es habe eine „große Mehrheit“ für eine Wiederholung des Festivals gestimmt.

Knapp 100 Menschen gehen auf die Straße. Gegen das Festival „Rock Dein Leben“ – aus ihrer Sicht das größte rechte Rockfestival in Süddeutschland. Ab Donnerstag soll es drei Tage lang auf den Flugplatz in Laichingen stattfinden.