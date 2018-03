FreeDeniz und Maria Stuart am ASG

„Die Krone fühl ich wieder auf dem Haupt, Den würd’gen Stolz in meiner edeln Seele!“ Das Schiller’sche Drama um Maria Stuart endet mit dem Tod der Königin von Schottland. Doch warum musste sie sterben, und lassen sich zwischen dem klassischen Stück und unserer heutigen Zeit Parallelen ziehen? Fragen, mit denen sich derzeit die Zehntklässler des Laichinger Gymnasiums beschäftigen. Die Lektüre haben sie am Mittwoch aber beiseitegelegt.

Ihnen wurde das Schauspiel stattdessen auf einer „Bühne“ im Cube dargeboten. Zu Gast war das Theater „mobile Spiele“ aus Karlsruhe. Den Fokus legten die beiden Aktricen auf die beiden Königinnen in „Maria Stuart“. In der rechten, der goldenen Ecke; das Reich von Königin Elisabeth. In der linken Ecke ein schwarzer Pavillon, der den Kerker und in diesem gefangen Maria Stuart symbolisierte. Sicher kein Zufall: Die „Maria Stuart“-Schauspielerin trug ein T-Shirt mit #FreeDeniz-Aufschrift, eine Reminiszenz an den in der Türkei eingesperrten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel. Anders als Maria: Er wurde frei gelassenen und lebt. Ein Happy End, von dem viele weltweit zu Unrecht Gefangenen aber kaum zu träumen wagen.