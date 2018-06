Frauentreff verkauft Ostergebäck und Palmzweige

Der Frauentreff der katholischen Kirchengemeinde Laichingen um Heike Schuhmann ist in den vergangenen Wochen fleißig und kreativ gewesen und hat auf Ostern hin gebacken und gebastelt. Ihr Ostergebäck und ihre Bastelartikel, aber auch Palmzweige haben die Frauen vor und nach dem Gottesdienst zum Palmsonntag zum Verkauf angeboten. Der Erlös aus ihrem Osterbasar fließt in die Innenrenovierung und Verschönerung der Kirche Maria Königin, die insgesamt rund 1,2 Millionen Euro kostete.

Noch einen weiteren Verkaufsstand der katholischen Kirchengemeinde Laichingen wird es geben, und zwar am Samstag, 19. April, auf dem Laichinger Wochenmarkt bei der Sparkasse. Dort werden Mitglieder des Kirchengemeinderats wie im Vorjahr wieder Osterbrot und Gebäck verkaufen. Auch hier dient der Verkaufserlös der Kirchenrenovierung.

Der katholische Kirchenchor Laichingen unter der Leitung von Ruth Häberle singt am Ostersonntag, 20. April, in der Eucharistiefeier das „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ von Georg Friedrich Händel. An der Orgel begleitet Fabian Uhlmann aus Westerheim. Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr in der Kirche Maria Königin.