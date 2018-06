Frauenpower bei den Deutschen Meisterschaften

In Lohr am Main haben am Samstag die Deutschen Meisterschaften (DM) im Cross-Country (MTB) stattgefunden. Von der Laichinger Alb standen einige Fahrerinnen am Start, die beachtliche Ergebnisse einfuhren.

Die DM ist das Highlight für die Fahrer ab der U 15. Alexa Fuchs und Kaya Pfau starteten für das Ski- Biketeam Laichingen in der jüngsten Klasse. Mit dabei war auch Laura Küderle, die für den TSV Böhringen startet. Alexa Fuchs startete aus der ersten Reihe. Kaya Pfau hatte das Handicap, aus der zweiten Reihe zu starten und Laura aus der letzten Gruppe. Die Fahrerinnen hatten einen Startloop zu absolvieren, bevor es auf die 3,1 Kilometer lange Strecke ging. Diese präsentierte sich bestens präpariert. Etliche knackige Anstiege und Abfahrten mit vielen Singeltrailpassagen und „flowigen Kurven“ zauberten den Fahrern ein Grinsen ins Gesicht, trotz der Anstrengung und dem Fahren am Limit.

Alexa Fuchs, Kaya Pfau und Laura Küderle zeigten starke Beine. Kaya Pfau arbeitete sich schnell nach vorne und konnte ein sehr hohes Tempo fahren. Unter großem Applaus fuhr sie nach einer Zeit von 42:44 Minuten auf Podiumsplatz drei durch den Zielbogen und sicherte sich Bronze. Überglücklich ist sie mit dem Ergebnis bei ihrer ersten Deutschen Meisterschaft: „Für mich war es ein tolles Erlebnis bei meiner ersten DM. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht.“ Alexa Fuchs kam kurz darauf ins Ziel mit einer Rennzeit von 44:14, was Rang sechs bedeutete. Sie berichtete: „Es war meine erste DM und mein längstes Rennen. Ich war besonders aufgeregt. In der letzten Runde habe ich zwei Plätze verloren. Die Strecke und das Rennen haben mir Spaß gemacht.“ Auch Laura Küderle fuhr ein starkes Rennen (44:38 Minuten) und wurde Neunte. Sie war nicht ganz glücklich: „Ich hatte einen Startplatz in der letzten Startgruppe mit 20 Sekunden Abstand auf die erste Reihe. Für mich war die Strecke technisch zu wenig anspruchsvoll.“

Beim Rennen der U 19 weiblich waren Nina Küderle (TSV Böhringen) und Nina Benz (TSV Laichingen/Kellys XC Racing Team Germany) am Start. Nina Benz startete aus der ersten Reihe und Nina Küderle aus der zweiten. Die Spitzengruppe des Feldes, mit dabei Nina Benz, machte ordentlich Druck und konnte bereits nach dem Start einen Vorsprung herausfahren. Am Ende kam sie auf Rang drei (1:05:50 Stunden). Auch Nina Küderle zeigte ein starkes Rennen. Sie kam nach 1:09:07 auf Platz fünf ins Ziel.