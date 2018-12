Frau von Auto angefahren und schwer verletzt

Eine 61-jährige Frau hat sich am Montag beim Überqueren einer Straße in Laichingen schwer verletzt.

Eine Autofahrerin war gegen 17.15 Uhr in der Feldstetter Straße in Richtung Feldstetten unterwegs. Eine Fußgängerin überquerte die Straße. Die 61-Jährige befand sich bereits auf der Fahrbahn. Erst dann erkannte die Opel-Fahrerin die Frau. Die 28-Jährige bremste stark und versuchte auszuweichen. Das gelang ihr nicht. Sie fuhr die Passantin an und verletzte sie schwer. Ein Rettungswagen transportierte sie in ein Krankenhaus. An dem Opel entstand ein Schaden von 500 Euro.

Die Verkehrspolizei Mühlhausen (07335 / 96260) führt die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang. Sie überprüft auch, warum die Autofahrerin die Fußgängerin zu spät sah.