Frau nimmt illegal Fahrstunden

Gegen 22 Uhr am Sonntagabend fuhr eine Frau mit einem Toyota in der Kirchgasse. Nach Angaben der Polizei hielt eine Streifenbesatzung die 33-Jährige an und kontrollierte sie. Die Beamten ermittelten, dass die Fahrerin keinen Führerschein besitzt. Ein 28-Jähriger, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte, zeigte ihr wohl gerade wie man Auto fährt. Auf der Rücksitzbank hatten die beiden auch einen fünfjährigen Jungen mitgenommen. Die Polizei verbot der Frau weiterzufahren und führte mit ihr ein belehrendes Gespräch. Laut Mitteilung kommt auf sie nun eine Anzeige zu. Weil der 28-jährige Beifahrer es zugelassen hat, dass die Frau ohne Führerschein fährt, muss nun auch er mit einer Anzeige rechnen. Die Polizei setzt außerdem die Führerscheinstelle vom Vorfall in Kenntnis.