Frau bei Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat eine Frau bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der B28 erlitten. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 57-Jährige war mit ihrem BMW gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 28 von Römerstein herkommend in Richtung Feldstetten unterwegs. Etwas mehr als einen Kilometer nach dem Ortsende kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW überfuhr zunächst einen Leitpfosten, querte anschließend einen Feldweg und prallte letztendlich gegen einen Baum.

Die Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem Van entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Das Auto musste geborgen werden.