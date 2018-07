Frasch überrascht bei Mountainbike-DM

Die Mountainbiker von der Laichinger Alb sind mit großen Erwartungen in das saarländische St. Ingbert zu den Deutschen Meisterschaften gereist. Die Ergebnisse der vergangenen Rennen und der Ranglistenstand aus der Jugend-Bundesliga ließen Podestplatzierungen erwarten.

Der veranstaltende Verein RSC St. Ingbert präsentierte auf ihrem öffentlichen Trainingsgelände in den Bombtrails einen technisch anspruchsvollen Kurs mit vielen kurzen Anstiegen. Trotz eines fast hundertprozentigen Single-Trail-Anteils boten sich viele Überholmöglichkeiten. Das Einzige, was fehlte, war ein langer Anstieg, in dem entscheidende Abstände herausgefahren werden konnten.

Den Auftakt zur Jugend-DM machten die U15 Jungs. Über 60 Rennfahrer kämpften um den Titel. Die Regelung für die Startaufstellung war laut Mitteilung umstritten: Die beiden Laichinger Jungs vom Ski-Biketeam Laichingen, Jonathan Frasch und Fabian Buck, gingen aus der fünften Startreihe mit 40 Sekunden Handicap ins Rennen.

Jonathan Frasch wandelte seinen Frust über die Startaufstellung in positive Energie um. Die Devise lautete: Attacke von Anfang an. Im Startloop, das Stück mit dem einzigen längeren Anstieg, machte er sofort Druck und schloss auf die vor ihm gestarteten Fahrer auf. In den folgenden zwei Runden durch die Bombenkrater von St. Ingbert machte er Platz um Platz gut. Zu Beginn der zweiten Runde war er bereits unter den Top 10. Sein Ziel war eigentlich eine Top 15-Platzierung. Aber es lief weiterhin gut, so dass er noch vier weitere überholen konnte und mit Platz sechs sich und seine Betreuer überraschte. Frasch war der Beste des jüngeren Jahrgangs.

Erkältung lähmt

Fabian Buck wurde seine Erkältung über die Woche nicht los. Schon im Startloop hatte er mit Atembeschwerden zu kämpfen. Er fuhr das Rennen zu Ende, kam aber über einen enttäuschenden 38. Platz nicht hinaus.

Die U17 Mädchen wurden als nächstes auf die Strecke geschickt. Sie mussten eine Runde mehr als die U15 Jungs fahren. Die Farben des Ski-Biketeams vertrat Kaya Pfau. Sie startet für das Stevens-Schubert-Racing-Team. Als Führende der Bundesnachwuchssichtung ging sie als Favoritin ins Rennen. Alexa Fuchs aus Zainingen durfte sich ebenfalls Hoffnungen auf das Podest machen, war sie doch im letzten wichtigen Rennen Zweite vor Pfau.

Kaya Pfau kam am Start gut weg und auch als Erste aus dem Startloop. Drei Konkurrentinnen klebten direkt an ihrem Hinterrad. Früh zeichnete sich allerdings ab, dass dies nicht ihr Tag war. Es fehlte die Spritzigkeit an den kurzen Anstiegen. Ihre Konkurrentinnen zogen an ihr vorbei und setzten sich immer weiter ab, so dass Kaya Pfau nicht mehr um die Podestplätze mitfahren konnte. Sie kam enttäuscht als Siebte ins Ziel.

Ähnlich erging es auch Alexa Fuchs. Sie ging mit zehn Sekunden Handicap ins Rennen. Alexa Fuchs startete sehr schnell, lieferte dann aber weniger schnelle Rundenzeiten ab. Die letzte Runde lief wieder besser, sodass Fuchs am Ende als Zehnte gerade noch in den Top 10 landete.

Wie Pfau ging auch Antonia Weeger vom Ski-Biketeam des TSV Laichingen als Führende der Bundesnachwuchssichtung in das Rennen der U15-Mädchen. Zusammen mit ihrer Dauerrivalin Carla Hahn aus Benediktbeuren kam sie in Führung liegend aus dem Startloop. An einem Drop stürzte Weeger. Zum Glück verletzte sie sich nicht schlimmer und konnte das Rennen fortsetzen. Sie verlor aber komplett ihren Rhythmus und fiel zwischenzeitlich auf Platz fünf zurück. Erst die Anfeuerungsrufe vom Streckenrand rüttelten sie wieder auf. Sie fuhr die zweite Runde dann eine Minute schneller als die Erste und kam der Drittplatzierten wieder gefährlich nahe. Am Schluss fehlten sechs Sekunden zum Podest.

Am Sonntag wollte es die U23-Fahrerin Nina Benz vom Ski-Biketeam des TSV Laichingen, die für das aus Head Ciclo XC Team startet, besser machen. Mit ihr ging auch die Feldstetterin Nina Küderle (Team crossladen.de) über fünf Runden à 4,2 Kilometer ins Rennen.

Start sehr gut erwischt

Nina Benz erwischte den Start sehr gut und konnte sich zuerst in der Führungsgruppe einordnen. Der weitere Rennverlauf verlief nicht wie gewünscht. Ihr fehlten die längeren Anstiege und die technisch anspruchsvollen Passagen, in denen sie ihre Stärke ausspielen kann. Am Ende kam sie als Sechste unzufrieden ins Ziel. Es war nicht das Ergebnis, das sie sich vorgenommen hatte.

Nina Küderle hingegen kommentierte ihr Rennen bei den Deutschen Meisterschaften folgendermaßen: „Nach einem schlechten Start konnte ich mich Platzierung um Platzierung weiter vor arbeiten. Die Strecke war mit vielen Sprüngen anspruchsvoll und machte mir großen Spaß. Mit meiner Leistung und einem siebten Platz als Endergebnis bin ich sehr zufrieden.“ Nun folgt eine kleine Rennpause für die beide Bikerinnen. Weiter geht es für Nina Benz Ende August mit dem Weltcup in La Bresse (Frankreich).