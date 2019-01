Französische Gäste besuchen von Laichingen aus halb Süddeutschland

Mehr als 50 junge Franzosen aus der Laichinger Partnerstadt Ducey und aus St. Hilaire wurden am Donnerstag von Bürgermeister Klaus Kaufmann im Alten Rathaus begrüßt. Er wünschte ihnen abwechslungsreiche Tage (sie bleiben bis kommenden Freitag).

Wobei die Achtklässler zweier Gymnasien nicht nur Zeit mit ihren deutschen Gastgebern (Schülern des Albert-Schweitzer-Gymnasiums) verbringen, sondern auch sonst viel auf Achse sein werden. Schon an diesem Freitag sind sie am Oberjoch, Schneeschuhwandern steht auf dem Programm. Das Wochenende verbringen sie in ihren Gastfamilien, bevor dann Ausflüge nach München, Ulm und Stuttgart auf dem „Stundenplan“ stehen. Sie schauen sich das Deutsche Museum an, besichtigen das Daimler-Museum und erkunden Ulm. Aber auch Laichingen soll nicht zu kurz kommen. Noch am Donnerstag begaben sie sich auf einen historischen Spaziergang durch die Leinenweberstadt.

Wobei Klaus Kaufmann bei der Begrüßung einschränkte, dass in Laichingen eigentlich gar keine Stoffe mehr gewoben wurden, wenngleich das Textilgewerbe immer noch einen Rolle spiele. Laut Kaufmann habe Laichingen den „Strukturwandel“ sehr gut gemeistert, von einer rein handwerklich und landwirtschaftlich geprägten Kommune hin zu einer Stadt mit modernen Firmen, die zum Beispiel Daimler, Porsche und BMW belieferten. 4000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze gebe es in Laichingen.

Übersetzt wurden seine Ausführungen von Karin Schur, die für die Schüler aus St. Hilaire zuständig ist, für die Schüler aus Ducey ist dies von deutscher Seite Zita Sporer.