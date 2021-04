Förderverein sagt beliebten Erlebniswandertag ab

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Hallen auf dem Hof von Kartoffelbauer Albert Daiber in Bad Schussenried eingedrungen. Sie bauten einen Traktor und eine Pflanzmaschine auseinander und stahlen die Steuerungsgeräte. Diese sind zwischen 15.000 und 20.000 Euro wert. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Wann genau die Einbrecher vor Ort waren, ist unklar. Gegen 18 Uhr am Mittwochabend beendet Albert Daiber seinen Arbeitstag auf dem Hof.