Förderverein blickt auf Vereinsjahr 2021 zurück

Vor kurzem fand die zehnte Mitgliederversammlung des Fördervereins der Grundschule Feldstetten im Dorfgemeinschaftshaus „Feldstetter Mitte“ statt. Zu Beginn begrüßte die 1. Vorsitzende Andrea Oesterle die Anwesenden recht herzlich, im Besonderen Ortsvorsteherin Elisabeth Enderle, Kurt Pöhler als Vertreter der Gemeinde und die Schulleitung Mirjam Fritz. Die Elternbeiratsvorsitzende Michaela Maier ließ sich entschuldigen.

Schriftführerin Melanie Schmid erstattete Bericht über die Aktionen und finanziell unterstützten Projekte im vergangenen Jahr. Übernommen wurden die Kosten für das Zirkustheater aus Berlin, welches am 19. Oktober 2021 zu Gast an der Grundschule Feldstetten war. Auch der wegen Corona verschobene und noch ausstehende Besuch des Theaterstücks „Der Froschkönig“ an der „Jungen Ulmer Bühne“, wurde vom Förderverein gesponsert und die Eltern der Grundschüler somit finanziell entlastet.

Ein wichtiges Thema, das die Vorstandschaft jedes Jahr aufs Neue beschäftigt, ist die Kernzeitbetreuung. Dank des Fördervereins konnte diese auch im vergangenen Jahr wieder angeboten werden, so dass bei Bedarf eine Betreuung der Kinder, an den Schultagen von 7 Uhr bis 13 Uhr, gewährleistet ist. Auch die Percussion-AG fand, in Kooperation mit der Musikschule und dem Musikverein Feldstetten, wieder statt.

Beteiligt hat sich der Förderverein außerdem mit einem Salatverkauf beim Hock-to-go am 17. Juli 2021. Dieser wurde von den Feldstetter Vereinen ins Leben gerufen, da durch die Pandemie schon zum zweiten Mal in Folge kein Dorfhock in gewohnter Weise stattfinden konnte. Die Einnahmen solcher Aktionen tragen unter anderem mit dazu bei, dass die Grundschule bei diversen Projekten und Anschaffungen finanziell unterstützt werden kann.

Im Anschluss berichtete Kassierer Joachim Schwenk über die positive finanzielle Lage und Kassenprüferin Marion Petznick bestätigte die einwandfreie Kassenführung. Aufgrund der vorgetragenen Berichte empfahl Kurt Pöhler die Entlastung der gesamten Vorstandschaft, welche einstimmig erfolgte. Er lobte das Engagement und den Einsatz und betonte wie wichtig Vereinsarbeit für Gemeinden und in unserem Fall für den Erhalt der Grundschule in Feldstetten ist. Andrea Oesterle schloss die Sitzung und dankte allen für die gute Zusammenarbeit. Auch in Zukunft wird der Förderverein die Grundschule Feldstetten weiter unterstützen.