Flugsportverein Laichingen steigt auf

Durch den soliden vierten Platz in der zweiten Bundesliga ist der Flugsportverein Laichingen automatisch in die erste Bundesliga aufgestiegen. Der Nachbarverein Blaubeuren übertraf die Laichinger Flieger noch, indem sie den ersten Platz der zweiten Bundesliga erreichten. Der Flugsportverein Laichingen und die Fliegergruppe Blaubeuren haben ein derart freund- und kameradschaftliches Verhältnis miteinander, dass laut Mitteilung keinerlei Neid entsteht und die Laichinger sich über die Platzierung der Blaubeurer sehr freuen.

Das Kernteam der Laichinger

Neben dem Kernteam des Flugsportvereins Laichingen mit den Fliegern Bernd Nübling, Sebastian Nübling, Sebastian Klein, Jürgen Kohn, Robert Oesterle, Markus Kohn, Kevin Schmidt und Achim Frank kämpften sich auch noch weitere Mitglieder in diesem Jahr durch die Saison. Das Wetter war in der abgelaufenen Saison relativ ausgeglichen, so dass deutschlandweit keinem Verein größere Vor- oder Nachteile entstanden sind.

In den ersten drei Wertungsrunden hatten die Laichinger Piloten noch Schwierigkeiten, sich zu behaupten, erst ab der Runde vier von 13 Wertungsrunden ging es für den FSV in den Platzierungen nach oben. Höhepunkt der Saison war dabei das Wochenende um den 12. Juli, an dem drei über 1000-Kilometer-Flüge stattgefunden haben und zwei Mitglieder die 1000er-Marke kratzen. Normal werden an 19 Wochenenden an Samstagen und Sonntagen die Flüge ausgetragen. Durch die Corona-Pandemie und dem Shutdown waren es in diesem Jahr nur 13 Wochenenden, die dem Flugsportverein Laichingen zur Verfügung standen.

„Wir freuen uns sehr über den Aufstieg in die erste Bundesliga. Unser Ziel ist es auch, im nächsten Jahr die Klasse zu halten. Der Spaßfaktor steht dabei absolut im Vordergrund, auch wenn vielleicht das eine oder andere Mal ein Pünktchen mehr zu holen gewesen wäre“, betont Sebastian Nübling, Ausbildungsleiter des Laichinger Vereins.

Nachwuchs steht in den Startlöchern

Der Nachwuchs für das Kernteam steht schon in den „Startlöchern“. So gibt es sehr talentierte Nachwuchsflieger bei den Laichingern, die vor Kurzem erst ihren Flugschein gemacht haben und durchaus das Potential haben, das Kernteam zu verstärken, heißt es seitens des Flugsportvereins Laichingen.

Wie erfolgt nun die Bewertung bei den Segelfliegern bei ihren Wettbewerbsflügen? Der dezentrale Breitensport-Wettbewerb im Flugsport wird im OLC (Online Contest) geführt, der seit 1999 besteht. Wettbewerbsteilnehmer absolvieren Streckenflüge und laden die GPS-Daten ihrer Flüge in die Datenbank der OLC-Organisation. Die Regeln sind dabei eindeutig: Ziel ist es, eine möglichst hohe Durchschnittsgeschwindigkeit über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden zu fliegen.

So funktioniert die Wertung

Der Flugzeugtyp spielt dabei nur eine untergeordnete Rolle, da die verschiedenen Muster mit einem Index verrechnet werden und somit vergleichbar werden. Die Geschwindigkeiten der drei schnellsten Piloten eines Vereins werden addiert und gehen in die Wertung ein. In Deutschland wird seit 2004 in der 1. Bundesliga (30 Vereine), in der 2. Bundesliga (30 Vereine) sowie der Qualifikationsliga (etwa 500 Vereine) und der jeweiligen Landesliga der 16 Bundesländer gewertet.