Flugplatzfest zwischen Luftakrobatik und einer weltrekordverdächtigen Maschine

Die Blicke richten sich am Sonntag für die Mitglieder des Flugsportvereins Laichingen (FSV) und Fans der Luftakrobatik nach oben: Spielt das Wetter wie in den vergangenen Jahren beim Flugplatzfest auch dieses Mal wieder mit? Nach zweijähriger Zwangspause steigt am kommenden Wochenende, Sonntag, 11. September, auf dem Rollfeld wieder von Segel(kunst)-, Motorkunst-, über Oldtimer-, bis hin zu Modellfliegern das ein oder andere Fluggerät in die Lüfte. FSV-Vorsitzender Hans-Peter Bleher: „Die Anspannung ist da, genauso eine große Vorfreude.“

Ein Wochenende, zwei Feste

In diesem Jahr wird es wie 2019, als das Flugplatzfest zuletzt stattfand, wieder zwei große Veranstaltungen am Wochenende geben: Während Samstag die Oldtimer (wir berichteten) das Rollfeld einnehmen, gehört es am Sonntag den hauseigenen und externen Piloten. Um zu vermeiden, dass die beiden Events konkurrieren, habe man die Aufteilung am Wochenende gewählt.

Autos und Flugzeuge: Diese Kombination auf dem Rollfeld hat in Laichingen auch schon damals gut gepasst. (Foto: Frank Oesterle)

Bleher verspricht: Es wird wieder „ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Flugprogramm für unsere Besucher vorbereitet.“ Michael Sonntag organisiert und leitet dieses, während Jochen Frieß „in bewährter Weise“ die einzelnen Programmpunkte „mit sehr viel Detailwissen und oft auch mit einem Schuss Humor exzellent moderiert“. Zu sehen und auch zu hören wird es wieder einiges geben.

In Erinnerung an Jakob Laur

76 aktive Mitglieder zählt der Verein, hinzu kommen 181 fördernde Mitglieder, alles in allem werden um die 100 Helfer am Wochenende beschäftigt sein. „Da darf man stolz drauf sein“, sagt Bleher. Die Begeisterung von Gründungsmitglied Jakob Laur habe bei vielen in und um Laichingen die Leidenschaft für den Flugsport entfacht. 100 Jahre wäre dieser in diesem Jahr geworden, entsprechend wolle man den langjährigen Vorsitzenden für seine Leistungen würdigen.

Jakob Laur bei seinem letzten Flug in einem Ultraleichtflugzeug. (Foto: Bleher)

„Wir haben diesem Mann sehr viel zu verdanken“, sagt Bleher. Er habe mit viel Weitblick den Verein 59 Jahre lang geführt. „Er hat es bestens verstanden, seine Mitglieder zu großen Leistungen zu motivieren und parallel dazu hat er Außenstehende für den Flugsport und seinen Verein begeistert.“ Als Wettbewerbspilot habe er auch früh den Leistungsflug in Laichingen etabliert und gefördert. Aktuell fliegt der FSV in der ersten Segelflugbundesliga und hat sich mit Gesamtplatz 20 den Klassenerhalt gesichert.

Neben altbekannter und - bewährter Verpflegung – vieles vom Grill, Kaffee und selbst gemachter Kuchen von den Fliegerfrauen – und dem Angebot von Rundflügen warte ein Programm, dass ein „sehr breites Spektrum aus der Fliegerei“ zeige. Die meisten Teilnehmer seien alte Bekannte, die immer wieder gerne nach Laichingen kommen würde. Sicherheit werde für die Veranstaltung großgeschrieben, entsprechend sei das Vertrauen zu den Fliegern sehr hoch.

Das ist geboten beim Flugplatzfest

Pavel Povolni (l.), Simon Stober und Dominik Wallner arbeiten in einer Werkstatt an ihrem selbstgebauten Elektro-Rennwagen. Die Studenten wollen einen neuen Weltrekord mit dem Wagen aufstellen. (Foto: dpa/Christoph Schmidt)

Das läuft von 13 Uhr bis 18.20 Uhr. Mit dabei sein werden am Sonntag:

Segelkunstflug: Lo100 – Robin Enderle sowie ASK21 – Michael Sonntag – beide mit Rauch und Musik.

Motorkunstflug: Extra 300 – Davi Held; Pitts Ultimate –Johan Britsch, der fliegende Wirt aus Finningen; Pitts S1S –Rainer Kamitz; Extra 300 –Volker Single.

Oldtimer: Stinson –Stefan Kuehlbrey sowie Klemm 35 – Mathias Krauss.

Segelflug: Nimbus 4 mit über 26 Meter Spannweite – Bernd Mangold (mit Musik).

Modellflug: Pulso Jet Heinkel HE162 –Jo Nüssle, „da wird es laut“; Turbo Raven – Peter Kersten; Jet mit Turbine: sowohl Peter Neukom wie auch Rainer und Manuel Kamiz; Motormodell – Luca Mangold.

Entgegen Vorbehalte und für die Jugend

Der Flugplatz umfasst neben dem Clubheim zwei Flugzeughallen, eine asphaltierte Start- und Landebahn. „Die zum Fliegen erforderlichen Grundstücke sind im Besitz des Vereins. Mit den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke haben wir ein gut nachbarschaftliches Verhältnis“, erklärt Bleher, der sich zusammen mit seinen Vereinskameraden schon sehr auf das Flugplatzfest freut. Gerade auch der Jugend wolle man die Faszination des Fliegens nahe bringen. Mit einer Flatrate von 200 Euro kann als Jugendlicher ein ganzes Jahr im Verein geflogen werden. Der Flugsport sei demnach alles andere als „teuer und gefährlich“. Auch diese Nachricht wolle man beim Flugplatzfest transportieren.

Zu Besuch: Elektro-Rennauto auf Weltrekordkurs

Von 0 auf 100 Stundenkilometer in unter 1,5 Sekunden: Wenn der selbst konstruierte Elektro-Rennwagen diese Beschleunigung schafft, ist der Weltrekord geknackt. Der Versuch des „GreenTeam“ der Uni Stuttgart, das 2009 gegründet wurde und seitdem regelmäßig an dem internationalen Konstruktionswettbewerb für Studierende „Formula Student“ teilnimmt, vergangenen Donnerstag missglückte zwar. Doch das Vorhaben bleibt nach wie vor spektakulär. Wegen technischer Probleme am Fahrzeug wurde es nichts mit dem Weltrekordversuch, doch beim Flugplatzfest am Sonntag macht das Fahrzeug und Teile des Teams trotzdem Station in Laichingen.

Spitzenbeschleunigung von 2,5g erreichbar

Insgesamt haben sich die 20 Studierenden rund ein Jahr lang auf diesen Weltrekordversuchstag vorbereitet. Sie studieren unterschiedliche Studiengänge an der Universität Stuttgart und tüfteln in einer eigenen Werkstatt auf dem Campus Vaihingen an ihrem E-Boliden . Der Carbon-Rennwagen wiegt knapp 145 Kilogramm und bringt dank des Vierrad-Antriebs mit selbst entwickelten Motoren und neu entworfenem Hochvolt-Akkumulator eine maximale Leistung von 180 Kilowatt auf die Straße. Durch das geringe Fahrzeuggewicht entspricht dies 1750 PS pro Tonne. Das Fahrzeug kann somit eine Spitzenbeschleunigung von 2,5g erreichen, was ungefähr vergleichbar ist mit der Kraft, die Astronauten beim Wiedereintritt der Rakete in die Erdatmosphäre erfahren. 2016 hat ein schweizerisches Team den Rekord mit einer Zeit von 1,513 Sekunden aufgestellt.

Und wie stehen die Chancen des GreenTeams den Rekord zurück nach Deutschland zu holen? „Wir sind äußerst motiviert und haben so viel Zeit und Kraft in das Projekt investiert, dass wir fest davon überzeugt sind, den Weltrekord brechen zu können“, sagt Pavel Povolni, erster Vorsitzender des Fördervereins GreenTeam Uni Stuttgart e.V.