Flüchtlinge monieren schlechte Busverbindungen

20 Frauen aus Somalia, Eritrea, Afghanistan, Albanien, Irak und Kamerun sind am vergangenen Donnerstag ins Café 17 nach Laichingen zum interkulturellen Frauentreffen Laichinger Alb gekommen. Sie alle leben seit Mitte September in einem Flüchtlingsheim in Heroldstatt.

Nicht einfach sei es für sie aus Heroldstatt mit den seltenen Busverbindungen nach Laichingen oder Ehingen zu kommen, sagen die Frauen. Von Ulm sprechen sie gar noch nicht. Schwer finden sie sich mit den Fahrplänen zurecht, noch schwerer mit der deutschen Pünktlichkeit. So mancher Bus fahre zu zeitig, warte nicht und ein neuer komme dann nicht mehr. Das führte in den ersten Tagen ihres Aufenthalts zu einigen Irritationen, auch zu Problemen mit dem Schulbeginn.

Große Unterstützung finden die Flüchtlinge und Asylbewerber durch eine fachlich ausgebildete Mitarbeiterin des Landratsamtes, die von der Info-Tafel über fehlende Töpfe und Geschirr bis hin zu allen organisatorischen Dingen zuständig ist. Eine Aufgabe, die nicht nur ausreichende Kenntnisse voraussetzt, sondern auch Geduld und Verständnis.

Dieses benötigen derzeit auch die Notärzte der Region: Sie rücken seit Bezug des Flüchtlingsheims in Heroldstatt wesentlich häufiger aus, und zwar in der Nacht. Das Problem: Niemand spricht die deutsche Sprache, nur wenige Bewohner Englisch und auch das versteht nicht jeder.

Einfacher als anfänglich befürchtet bewies sich die Unterschiedlichkeit der Ländersprachen beim Interkulturellen Frauentreffen: Ob Englisch, Spanisch oder Französisch, der Weg zur Verständigung bis ins Arabische und Albanische war geebnet, wenn auch über einige Ecken.

Zwei Stunden Zeit blieben bei diesem Treffen für ein erstes Kennenlernen mit Heiterkeit, aber auch für Lebensgeschichten, die sprachlos machen und Tränen des Entsetzens aufkommen lassen.

Die Frauen hörten bei ihrem Treffen das Zitat: „Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort treffen wir uns.“ Es stammt von Dschalal-ad-Din-ar-Rumi. Er war ein persischer Mystiker und zählt zu den bedeutendsten persisch sprachigen Dichtern des Mittelalters. Die Frauen des Interkulturellen Frauentreffs haben sich einen seiner bewegenden Sätze auf die Fahne geschrieben.

Frauen mit ausländischen Wurzeln sind an jedem Donnerstag im Café 17 willkommen. Ab sofort gibt es an jedem ersten Donnerstag im Monat auch ein Angebot zu einem Treffen um 19.30 Uhr im Café 17. Hierbei handelt es sich aufgrund der großen Nachfrage um einen Alternativtermin zu den sonst üblichen und weiterhin bestehenden Treffen am Vormittag. Treffpunkt am 1. Oktober also nicht am Vormittag, sondern von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr. Das Folgetreffen am 8. Oktober findet wieder um 9.30 Uhr statt im Café 17 in der Goethestraße 17 in Laichingen.